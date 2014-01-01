Строительная Компания «Медный Всадник» выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству, отделке и инженерному оснащению загородных домов и коттеджей «под ключ».

Собственный производственный комплекс, оснащенный современным деревообрабатывающим оборудованием, позволяет выпускать деревянные каркасы несущих и ограждающих конструкций домов, балки перекрытий, стропильные системы и другие деревянные конструкции любой архитектурной сложности. Завод расположен в Ленинградской области.

Многоуровневый контроль качества производства и исполнения работ на строительной площадке, использование современных экологически безопасных материалов, качество которых подтверждено надлежащими сертификатами, разработанные технологические карты, пошагово описывающие каждый рабочий процесс, каждый материал и технологию, неукоснительное соблюдение строительных норм и правил, действующих на территории РФ, позволяют гарантировать высокий уровень культуры строительства, а также надежность и высокое качество построенных домов, за каждый из которых компания несет ответственность перед заказчиком.

Активное сотрудничество СК «Медный Всадник» с Институтом пассивного дома и, как результат совместной работы, новый уровень осознания возможностей энергосбережения в загородном домостроении позволили компании отшлифовать применяемые технологии строительства, сделать ставку на надежные современные материалы, педантично подходить к расчетам энергобаланса домов при проектировании.

В 2014 г. Строительная Компания «Медный Всадник» открыла новое направление, объединяющее собственное дизайнерское бюро, проектирование и монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку. Теперь стало возможным говорить о полноценном строительстве дома «под ключ» — от проектирования до внутренней отделки.

С 2015 г. в рамках комплексного развития домовладения Строительная Компания «Медный Всадник» также предлагает своим клиентам полный комплекс работ по ландшафтному дизайну (проектированию), благоустройству и озеленению территории загородных домов участков.

Собственное конструкторское бюро Строительной Компании «Медный Всадник» располагает самими разнообразными проектами загородных домов.

Строительство домов осуществляется как по типовым проектам, так и по индивидуально разработанным архитекторами компании.

Строительные работы ведутся по одной из четырех технологий: каркасные дома, дома фахверк, дома из газобетона и кирпича, монолитные дома.

Команда СК «Медный Всадник» — настоящие профессионалы своего дела. 90% ИТР имеет высшее строительное образование и опыт работы по специальности не менее 10 лет в крупных строительных компаниях.

Среди заказчиков Строительной Компании «Медный Всадник» известные люди — спортсмены, крупные бизнесмены и политики.

Офисы Строительной Компании «Медный Всадник» расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.