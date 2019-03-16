Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Интерьерный художник
Художники и ремесленники Санкт-Петербург, Россия
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьерная картина, Интерьерный художник Интерьерный художник ГостинаяАксессуары и декорации
    Интерьерная картина, Интерьерный художник Интерьерный художник ГостинаяАксессуары и декорации
    Интерьерная картина, Интерьерный художник Интерьерный художник ГостинаяАксессуары и декорации
    +1
    Интерьерная картина
    Отделка стен декоративной штукатуркой, Интерьерный художник Интерьерный художник Конференц-центры в стиле лофт
    Отделка стен декоративной штукатуркой, Интерьерный художник Интерьерный художник Конференц-центры в стиле лофт
    Отделка стен декоративной штукатуркой, Интерьерный художник Интерьерный художник Конференц-центры в стиле лофт
    Отделка стен декоративной штукатуркой
    Имитация колон , Интерьерный художник Интерьерный художник Конференц-центры в стиле лофт
    Имитация колон , Интерьерный художник Интерьерный художник Конференц-центры в стиле лофт
    Имитация колон , Интерьерный художник Интерьерный художник Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    Имитация колон
    Декоративная отделка, Интерьерный художник Интерьерный художник Конференц-центры в стиле лофт
    Декоративная отделка, Интерьерный художник Интерьерный художник Конференц-центры в стиле лофт
    Декоративная отделка, Интерьерный художник Интерьерный художник Конференц-центры в стиле лофт
    Декоративная отделка
    Настенная роспись, Интерьерный художник Интерьерный художник Гостиная в классическом стиле
    Настенная роспись, Интерьерный художник Интерьерный художник Гостиная в классическом стиле
    Настенная роспись, Интерьерный художник Интерьерный художник Гостиная в классическом стиле
    Настенная роспись
    Интерьерная картина, Интерьерный художник Интерьерный художник Произведения искусстваКартины и принты
    Интерьерная картина, Интерьерный художник Интерьерный художник ГостинаяАксессуары и декорации
    Интерьерная картина, Интерьерный художник Интерьерный художник Произведения искусстваКартины и принты
    Интерьерная картина
    Показать все 8 проекты

    Мы - команда профессионалов.

    Оказываем услуги:

    - по нанесению декоративных материалов любой сложности (фактурные штукатурки, декоратианые краски, роспись и декор стен, барельефы)

    - по изготовлению интерьерных картин.

    Наша команда активно примает участие в работе над интерьерами в сетевых ресторанах, офисах крупных компаний, ЖК бизнес класса, в частных квартирах и загородных домах (ЖК "Императорский Яхтъ-Клуб",

    БЦ "Сенатор" и "Лахта-центр" (ПАО "Газпром"),

    рестораны "ТОКИО CITY", магазин "ANKERCOMPANY" ТРК

    "Галерея, ресторан "Cristal")

    Индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантия, высокое качество! Выгодные условия сотрудничества дизайнерам, прорабам, строительным компаниям.

    Услуги
    • Нанесение декоративных материалов (классические техники и индивидуальные)
    • роспись стен
    • интерьерные картины
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • интерьерные картины по всему миру
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    190005 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9817995090 www.instagram.com/katena_alesha/?hl=ru
      Add SEO element