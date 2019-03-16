Мы - команда профессионалов.
Оказываем услуги:
- по нанесению декоративных материалов любой сложности (фактурные штукатурки, декоратианые краски, роспись и декор стен, барельефы)
- по изготовлению интерьерных картин.
Наша команда активно примает участие в работе над интерьерами в сетевых ресторанах, офисах крупных компаний, ЖК бизнес класса, в частных квартирах и загородных домах (ЖК "Императорский Яхтъ-Клуб",
БЦ "Сенатор" и "Лахта-центр" (ПАО "Газпром"),
рестораны "ТОКИО CITY", магазин "ANKERCOMPANY" ТРК
"Галерея, ресторан "Cristal")
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантия, высокое качество! Выгодные условия сотрудничества дизайнерам, прорабам, строительным компаниям.
- Услуги
- Нанесение декоративных материалов (классические техники и индивидуальные)
- роспись стен
- интерьерные картины
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Сочи
- интерьерные картины по всему миру
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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190005 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9817995090 www.instagram.com/katena_alesha/?hl=ru