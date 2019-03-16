Мы - команда профессионалов.

Оказываем услуги:

- по нанесению декоративных материалов любой сложности (фактурные штукатурки, декоратианые краски, роспись и декор стен, барельефы)

- по изготовлению интерьерных картин.

Наша команда активно примает участие в работе над интерьерами в сетевых ресторанах, офисах крупных компаний, ЖК бизнес класса, в частных квартирах и загородных домах (ЖК "Императорский Яхтъ-Клуб",

БЦ "Сенатор" и "Лахта-центр" (ПАО "Газпром"),

рестораны "ТОКИО CITY", магазин "ANKERCOMPANY" ТРК

"Галерея, ресторан "Cristal")

Индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантия, высокое качество! Выгодные условия сотрудничества дизайнерам, прорабам, строительным компаниям.