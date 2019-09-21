Команда DEKOHOME, это люди, увлеченные общим делом, люди с профильным образованием и большим опытом. Под началом дизайнера Ольги Сивак, нам удается реализовать Ваши самые смелые мечты, но в рамках современных реалий. Мы очень тщательно прорабатываем все вопросы, вникаем во все нюансы и процессы работы с Вашим пространством. Всегда работаем только на результат. Именно такой подход к работе и позволяет существовать с 2009 года и гордиться множеством реализованных проектов.