Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
DEKOHOME
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • квартира в Опальхе, Подмосковье, DEKOHOME DEKOHOME Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле МДФ Белый
    квартира в Опальхе, Подмосковье, DEKOHOME DEKOHOME Гостиная в классическом стиле МДФ Белый
    квартира в Опальхе, Подмосковье, DEKOHOME DEKOHOME Гостиная в классическом стиле МДФ Белый
    +13
    квартира в Опальхе, Подмосковье
    Саввинский переулок, DEKOHOME DEKOHOME Гостиные в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
    Саввинский переулок, DEKOHOME DEKOHOME Гостиные в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
    Саввинский переулок, DEKOHOME DEKOHOME Гостиные в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
    +8
    Саввинский переулок
    квартира серии 1605-АМ, DEKOHOME DEKOHOME Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле МДФ Красный
    квартира серии 1605-АМ, DEKOHOME DEKOHOME Маленькие кухни ДСП Бежевый
    квартира серии 1605-АМ, DEKOHOME DEKOHOME Рабочий кабинет в эклектичном стиле МДФ Бежевый
    +7
    квартира серии 1605-АМ
    обычная двушка в Бутово, DEKOHOME DEKOHOME Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Изделия из древесины Бежевый
    обычная двушка в Бутово, DEKOHOME DEKOHOME Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Изделия из древесины Коричневый
    обычная двушка в Бутово, DEKOHOME DEKOHOME Ванная комната в эклектичном стиле Плитка Фиолетовый / Лиловый
    +10
    обычная двушка в Бутово
    Нагатинская набережная, DEKOHOME DEKOHOME Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Изделия из древесины Многоцветный
    Нагатинская набережная, DEKOHOME DEKOHOME Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Плитка Бежевый
    Нагатинская набережная, DEKOHOME DEKOHOME Кухни в эклектичном стиле МДФ Синий
    +10
    Нагатинская набережная
    ЖК "Юнион Парк", DEKOHOME DEKOHOME Кухни в эклектичном стиле
    ЖК "Юнион Парк", DEKOHOME DEKOHOME Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК "Юнион Парк", DEKOHOME DEKOHOME Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    ЖК "Юнион Парк"

    Команда DEKOHOME, это люди, увлеченные общим делом, люди с профильным образованием и большим опытом. Под началом дизайнера Ольги Сивак, нам удается реализовать Ваши самые смелые мечты, но в рамках современных реалий. Мы очень тщательно прорабатываем все вопросы, вникаем во все нюансы и процессы работы с Вашим пространством. Всегда работаем только на результат. Именно такой подход к работе и позволяет существовать с 2009 года и гордиться множеством реализованных проектов.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • экспресс-консультации
    • перепланировка
    • ремонт
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Москва, Россия
    Адрес
    107023 Москва, Россия
    Россия
    +7-9167096855 dekohome.ru
      Add SEO element