Уважаемые коллеги!

Мебельная фабрика «Стильные Кухни» приглашает к сотрудничеству:

застройщиков;отельеров и владельцев гостиничного бизнеса;студии дизайна и дизайнеров-архитекторов.

Мы осуществляем комплексные поставки мебели и бытовой техники «под ключ» в жилищные и гостиничные комплексы, разрабатываем дизайн-проекты с индивидуальным подходом к каждому заказу.

Каждый проект на всех этапах сопровождает персональный менеджер и команда технических специалистов. 20 лет опыта и ультрасовременный производственно-складской комплекс полного цикла позволяют нам производить любые объемы мебели для Ваших объектов.

25-летний опыт работы с застройщиками, архитекторами и дизайнерами позволяет утверждать, что ваши взыскательные требования будут выполнены на уровне, соответствующем статусу.

Будем рады войти в ваш проект и в вашу жизнь.