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Стильные кухни
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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Проекты

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    • Мягкая мебель, Стильные кухни Стильные кухни ГостинаяДиваны и кресла
    Мягкая мебель, Стильные кухни Стильные кухни ГостинаяДиваны и кресла
    Мягкая мебель, Стильные кухни Стильные кухни ГостинаяДиваны и кресла
    +2
    Мягкая мебель
    Спальни, Стильные кухни Стильные кухни Спальная комната Кровати и изголовья
    Спальни, Стильные кухни Стильные кухни Спальная комната Кровати и изголовья
    Спальни, Стильные кухни Стильные кухни Спальная комната Кровати и изголовья
    +2
    Спальни
    Кухонная мебель от фабрики "Стильные кухни", Стильные кухни Стильные кухни КухняКухонная мебель
    Кухонная мебель от фабрики "Стильные кухни", Стильные кухни Стильные кухни КухняКухонная мебель
    Кухонная мебель от фабрики "Стильные кухни", Стильные кухни Стильные кухни КухняКухонная мебель
    +4
    Кухонная мебель от фабрики "Стильные кухни"

    Уважаемые коллеги!

    Мебельная фабрика «Стильные Кухни» приглашает к сотрудничеству:

    • застройщиков;отельеров и владельцев гостиничного бизнеса;студии дизайна и дизайнеров-архитекторов.

    Мы осуществляем комплексные поставки мебели и бытовой техники «под ключ» в жилищные и гостиничные комплексы, разрабатываем дизайн-проекты с индивидуальным подходом к каждому заказу.

    Каждый проект на всех этапах сопровождает персональный менеджер и команда технических специалистов. 20 лет опыта и ультрасовременный производственно-складской комплекс полного цикла позволяют нам производить любые объемы мебели для Ваших объектов.

    25-летний опыт работы с застройщиками, архитекторами и дизайнерами позволяет утверждать, что ваши взыскательные требования будут выполнены на уровне, соответствующем статусу.

    Будем рады войти в ваш проект и в вашу жизнь.

    Регионы обслуживания
    • Москва
    • МО
    • Санкт-Петербург
    • Россия
    Адрес
    Москва
    000000 Москва, Россия
    Россия
    +7-9637224745 www.stilkuhni.ru
    Законное владение

    г.Щелково

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