Уважаемые коллеги!
Мебельная фабрика «Стильные Кухни» приглашает к сотрудничеству:
- застройщиков;отельеров и владельцев гостиничного бизнеса;студии дизайна и дизайнеров-архитекторов.
Мы осуществляем комплексные поставки мебели и бытовой техники «под ключ» в жилищные и гостиничные комплексы, разрабатываем дизайн-проекты с индивидуальным подходом к каждому заказу.
Каждый проект на всех этапах сопровождает персональный менеджер и команда технических специалистов. 20 лет опыта и ультрасовременный производственно-складской комплекс полного цикла позволяют нам производить любые объемы мебели для Ваших объектов.
25-летний опыт работы с застройщиками, архитекторами и дизайнерами позволяет утверждать, что ваши взыскательные требования будут выполнены на уровне, соответствующем статусу.
Будем рады войти в ваш проект и в вашу жизнь.
- Регионы обслуживания
- Москва
- МО
- Санкт-Петербург
- Россия
- Адрес
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Москва
000000 Москва, Россия
Россия
+7-9637224745 www.stilkuhni.ru
г.Щелково