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ENVISO
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Restaurant "Tokio-City" "Dalnevostochny", ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Restaurant "Tokio-City" "Dalnevostochny", ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Restaurant "Tokio-City" "Dalnevostochny", ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    +10
    Restaurant "Tokio-City" "Dalnevostochny"
    Restaurant "Bahroma" "Kudrovo", ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Restaurant "Bahroma" "Kudrovo", ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Restaurant "Bahroma" "Kudrovo", ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    +13
    Restaurant "Bahroma" "Kudrovo"
    Summer terrace, grill cafe, ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Summer terrace, grill cafe, ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Summer terrace, grill cafe, ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    +3
    Summer terrace, grill cafe
    Apartment in the residential complex, ENVISO ENVISO Гостиные в эклектичном стиле
    Apartment in the residential complex, ENVISO ENVISO Гостиные в эклектичном стиле
    Apartment in the residential complex, ENVISO ENVISO Гостиные в эклектичном стиле
    +17
    Apartment in the residential complex
    Sales office of company "Evrostroy" , ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Sales office of company "Evrostroy" , ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Sales office of company "Evrostroy" , ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    +15
    Sales office of company "Evrostroy"
    Restaurant "Bahroma" , ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Restaurant "Bahroma" , ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    Restaurant "Bahroma" , ENVISO ENVISO Конференц-центры в эклектичном стиле
    +23
    Restaurant "Bahroma"
    Показать все 10 проекты

    Метр за метром, мы создаем новые миры…С деревьями, растущими в гостиной и лампами размером с человека. Где ванная комната может быть в стеклянной коробке и в плитке, которая повторяет форму птицы.Мы считаем, что все должно удивлять. Мы создаем искусство, на которое приятно не только смотреть — в нем хочется быть.Нас объединяет жажда жизни. Наше поколение называют Миллениалами. Мы родились и выросли в эпоху цифровых новшеств. Мы на «ты» с передовыми технологиями и в этом наша сила. Наши проекты высокотехнологичные, функциональные, смелые и живые и мы всегда в курсе последних событий в мире дизайна.

    Наши принципы:

    1. Идейность 
    2. – Мы одержимы дизайном и гордимся этим!
    3. -Чувство стиля 
    4. – Доводим до эстетического совершенства самые безумные идеи.
    5. -Гибкость 
    6. – Предлагаем оптимальное решение в любых ситуациях.
    7. -Исполнительность 
    8. - Соблюдаем сроки, даже когда они горят!

    Не просто дизайн, а отражение стиля жизниДерзкий офис цвета электрик для стартапа или уютный дом Хоббитов на берегу озера, хайповый клуб на крыше небоскреба или гостиничный комплекс, похожий на средневековый замок – нет ничего невозможного, когда в сердце горит огонь, а в глазах есть уверенность. 

    Все просто – мы знаем, что делаем.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн архитектуры
    • авторский надзор
    • дизайн консалтинг
    Регионы обслуживания
    По всему миру, Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    26-я линия Васильевского острова, д. 3 А
    199106 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9218849326 designenviso.com
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