Метр за метром, мы создаем новые миры…С деревьями, растущими в гостиной и лампами размером с человека. Где ванная комната может быть в стеклянной коробке и в плитке, которая повторяет форму птицы.Мы считаем, что все должно удивлять. Мы создаем искусство, на которое приятно не только смотреть — в нем хочется быть.Нас объединяет жажда жизни. Наше поколение называют Миллениалами. Мы родились и выросли в эпоху цифровых новшеств. Мы на «ты» с передовыми технологиями и в этом наша сила. Наши проекты высокотехнологичные, функциональные, смелые и живые и мы всегда в курсе последних событий в мире дизайна.

Наши принципы:

Идейность – Мы одержимы дизайном и гордимся этим! -Чувство стиля – Доводим до эстетического совершенства самые безумные идеи. -Гибкость – Предлагаем оптимальное решение в любых ситуациях. -Исполнительность - Соблюдаем сроки, даже когда они горят!

Не просто дизайн, а отражение стиля жизниДерзкий офис цвета электрик для стартапа или уютный дом Хоббитов на берегу озера, хайповый клуб на крыше небоскреба или гостиничный комплекс, похожий на средневековый замок – нет ничего невозможного, когда в сердце горит огонь, а в глазах есть уверенность.

Все просто – мы знаем, что делаем.