Метр за метром, мы создаем новые миры…С деревьями, растущими в гостиной и лампами размером с человека. Где ванная комната может быть в стеклянной коробке и в плитке, которая повторяет форму птицы.Мы считаем, что все должно удивлять. Мы создаем искусство, на которое приятно не только смотреть — в нем хочется быть.Нас объединяет жажда жизни. Наше поколение называют Миллениалами. Мы родились и выросли в эпоху цифровых новшеств. Мы на «ты» с передовыми технологиями и в этом наша сила. Наши проекты высокотехнологичные, функциональные, смелые и живые и мы всегда в курсе последних событий в мире дизайна.
Наши принципы:
- Идейность
- – Мы одержимы дизайном и гордимся этим!
- -Чувство стиля
- – Доводим до эстетического совершенства самые безумные идеи.
- -Гибкость
- – Предлагаем оптимальное решение в любых ситуациях.
- -Исполнительность
- - Соблюдаем сроки, даже когда они горят!
Не просто дизайн, а отражение стиля жизниДерзкий офис цвета электрик для стартапа или уютный дом Хоббитов на берегу озера, хайповый клуб на крыше небоскреба или гостиничный комплекс, похожий на средневековый замок – нет ничего невозможного, когда в сердце горит огонь, а в глазах есть уверенность.
Все просто – мы знаем, что делаем.
- Услуги
- дизайн интерьера
- дизайн архитектуры
- авторский надзор
- дизайн консалтинг
- Регионы обслуживания
- По всему миру, Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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26-я линия Васильевского острова, д. 3 А
199106 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9218849326 designenviso.com