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PARA stuio
Дизайнеры интерьера Днепр, Днепропетровская область, Украина
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Full_red_panorama, PARA stuio PARA stuio Гостиная в стиле минимализм
    Full_red_panorama, PARA stuio PARA stuio Гостиная в стиле минимализм
    Full_red_panorama, PARA stuio PARA stuio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +17
    Full_red_panorama

    PARA studio это студия современного дизайна частных и общественных интерьеров в г.Днепр. Мы занимаемся полным комплексом услуг:

    • обмеры
    • перепланировка
    • 3д визуализацции
    • рабочие чертежи для строителей
    • комплектация
    • авторский надзор


    Мы будем рады помочь Вам создать Ваш индивидуальный, стильный интерьер с той самой изюминкой, которая отличит его от множества других!

    Услуги
    • перепланировка
    • 3двизуализации
    • vizualization
    • designinterior
    • чертежи
    • дизайнинтерьера
    • 3d
    • 3dvizualisation
    • дизайнинтерьераднепр
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    Регионы обслуживания
    • По всему миру
    • Днепр
    • Днепропетровская область
    • Украина
    Адрес
    49000 Днепр, Днепропетровская область, Украина
    Украина
    +380-662418088 www.para-studio.com.ua
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