PARA studio это студия современного дизайна частных и общественных интерьеров в г.Днепр. Мы занимаемся полным комплексом услуг:

обмеры

перепланировка

3д визуализацции

рабочие чертежи для строителей

комплектация

авторский надзор





Мы будем рады помочь Вам создать Ваш индивидуальный, стильный интерьер с той самой изюминкой, которая отличит его от множества других!