PARA studio это студия современного дизайна частных и общественных интерьеров в г.Днепр. Мы занимаемся полным комплексом услуг:
- обмеры
- перепланировка
- 3д визуализацции
- рабочие чертежи для строителей
- комплектация
- авторский надзор
Мы будем рады помочь Вам создать Ваш индивидуальный, стильный интерьер с той самой изюминкой, которая отличит его от множества других!
- Услуги
- перепланировка
- 3двизуализации
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- Регионы обслуживания
- По всему миру
- Днепр
- Днепропетровская область
- Украина
- Адрес
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49000 Днепр, Днепропетровская область, Украина
Украина
+380-662418088 www.para-studio.com.ua