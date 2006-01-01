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ИП Попов О.М
Архитекторы Новосибирск
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Торговый центр, ИП Попов О.М ИП Попов О.М
    Торговый центр, ИП Попов О.М ИП Попов О.М
    Торговый центр, ИП Попов О.М ИП Попов О.М
    Торговый центр
    Общественно-жилой комплекс, ИП Попов О.М ИП Попов О.М
    Общественно-жилой комплекс, ИП Попов О.М ИП Попов О.М
    Общественно-жилой комплекс
    Спортивный зал, ИП Попов О.М ИП Попов О.М
    Спортивный зал, ИП Попов О.М ИП Попов О.М
    Спортивный зал
    Архитектурно-строительное проектирование. От начала и до сдачи проектной документации в государственную и негосударственную экспертизу Более 10 лет на рынке. Работаем по всей России. Выполняем проектные работы по разработке проектной и рабочей документации на строительство гражданских и промышленных зданий и сооружений. Осуществляем техническую экспертизу зданий и сооружений. Сопровождаем и оказываем услуги по экспертизе проектной документации
    Услуги
    Проектирование.
    Регионы обслуживания
    Новосибирск
    Адрес
    Объединения 88/1
    630027 Новосибирск
    Россия
    +7-9232472772 apmpopovik.blogspot.com
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