Архитектурно-строительное проектирование. От начала и до сдачи проектной документации в государственную и негосударственную экспертизу Более 10 лет на рынке. Работаем по всей России. Выполняем проектные работы по разработке проектной и рабочей документации на строительство гражданских и промышленных зданий и сооружений. Осуществляем техническую экспертизу зданий и сооружений. Сопровождаем и оказываем услуги по экспертизе проектной документации

Услуги Проектирование. Регионы обслуживания Новосибирск Адрес Объединения 88/1

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Россия

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