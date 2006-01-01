Архитектурно-строительное проектирование. От начала и до сдачи проектной документации в государственную и негосударственную экспертизу Более 10 лет на рынке. Работаем по всей России. Выполняем проектные работы по разработке проектной и рабочей документации на строительство гражданских и промышленных зданий и сооружений. Осуществляем техническую экспертизу зданий и сооружений. Сопровождаем и оказываем услуги по экспертизе проектной документации
- Услуги
- Проектирование.
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Адрес
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Объединения 88/1
630027 Новосибирск
Россия
+7-9232472772 apmpopovik.blogspot.com