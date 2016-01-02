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Pavlin Art
Стекольщики Днепр, Днепропетровская область, Украина
Обзор 57Проекты (57) 3Книги идей (3)
Отзыв (12)
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Проекты

Новый проект
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    • Воротник на кухню из стекла Скинали Абстракция TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art Стены и полПол и стены Стекло Розовый
    Воротник на кухню из стекла Скинали Абстракция TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art Столовая комнатаАксессуары и декор Стекло Розовый
    Воротник на кухню из стекла Скинали Абстракция TM Pavlin Art
    Установка на кухне стеновой панели из серого стекла TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art КухняАксессуары и текстиль Стекло Серый
    Установка на кухне стеновой панели из серого стекла TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art КухняОсвещение Стекло Серый
    Установка на кухне стеновой панели из серого стекла TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art КухняРаковины и краны Стекло Серый
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    Установка на кухне стеновой панели из серого стекла TM Pavlin Art
    Защитный фартук из стекла на кухню с фото чашек чая TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art КухняРаковины и краны Стекло
    Защитный фартук из стекла на кухню с фото чашек чая TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art КухняКухонная мебель Стекло
    Защитный фартук из стекла на кухню с фото чашек чая TM Pavlin Art
    Стекло с фотопечатью для кухни Корабли Продажа от Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art КухняКухонная мебель Стекло Серый
    Стекло с фотопечатью для кухни Корабли Продажа от Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art КухняСтоловые приборы, посуда и стекло Стекло Серый
    Стекло с фотопечатью для кухни Корабли Продажа от Pavlin Art
    Картина на стекле Ночной город TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art Произведения искусстваКартины и принты Стекло
    Картина на стекле Ночной город TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art Произведения искусстваКартины и принты Стекло
    Картина на стекле Ночной город TM Pavlin Art, Pavlin Art Pavlin Art Стены и полНастенный декор Стекло
    Картина на стекле Ночной город TM Pavlin Art
    Стеновая панель из крашеного ударопрочного стекла Лакобель - производство Pavlin Art , Pavlin Art Pavlin Art ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Фиолетовый / Лиловый
    Стеновая панель из крашеного ударопрочного стекла Лакобель - производство Pavlin Art
    Показать все 57 проекты

    Кухня – одно из наиболее посещаемых помещений нашей квартиры и именно яркие и оригинальные кухонные фартуки с фотопечатью сделают ее оригинальной и изысканной. Дизайнерские решения компании Pavlin Art с применением cкинали помогут вам не только в создании уюта на вашей кухне, но и визуально расширить пространство, сделав кухню более просторной и комфортной.

    Компания Pavlin Art предлагает высококачественное, оригинальное и неповторимое оформление вашего кухонного пространства с помощью стеклянного кухонного фартука. В нашем каталоге изображений большой, а главное оригинальный выбор скинали. Вы можете найти изображения кофейных мотивов, натюрморт из сочных фруктов и овощей, композицию оригинальных кулинарных творений. Дизайнеры нашей компании не только помогут подобрать изображение, но и бесплатно выполнят визуализацию понравившегося Вам изображения в интерьере кухни.

    Цена на кухонный фартук в Днепре в нашем интернет магазине самая оптимальная в соотношении цена-качество и ни одна компания-производитель не может, на сегодняшний день, сделать Вам такое выгодное предложение.

    Мы предлагаем изготовление и установку стеклянных панелей с фотопечатью или покраской в один цвет. Также мы производим декоративные картины из стекла, стеклянные фотопанно, фотоплитку. У нас можно заказать прирезку настенных зеркал.

    Услуги
    • Стеклянные фартуки на кухню
    • Стеклянные фотопанно
    • Фотоплитка
    • Ультрафиолетовая печать на стекле и плитке
    • Настенные зеркала
    • Скинали
    • Стеновые фотопанели из стекла
    • Модульные картины из стекла
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Винница
    • Днепр
    • Житомир
    • Запорожье
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Кропивницкий
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Харьков
    • Херсон
    • Хмельницкий
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Днепр, Днепропетровская область, Украина
    • Показать все 23 регион обслуживания
    Адрес
    проспект Александра Поля, 101
    49000 Днепр, Днепропетровская область, Украина
    Украина
    +380-505751183 pavlinart.com.ua

    Отзыв

    avangard avangard
    Делал заказ на изготовление скинали. Всем доволен.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2020
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    partkom partkom
    Фотоплитка шикарно выглядит
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2018
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    Олександр Олександр
    Покупал модульную картину из стекла. Красиво сделали. Мне понравилось.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Январь 2020
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    Показать все отзывы – 12
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