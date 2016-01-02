Кухня – одно из наиболее посещаемых помещений нашей квартиры и именно яркие и оригинальные кухонные фартуки с фотопечатью сделают ее оригинальной и изысканной. Дизайнерские решения компании Pavlin Art с применением cкинали помогут вам не только в создании уюта на вашей кухне, но и визуально расширить пространство, сделав кухню более просторной и комфортной.
Компания Pavlin Art предлагает высококачественное, оригинальное и неповторимое оформление вашего кухонного пространства с помощью стеклянного кухонного фартука. В нашем каталоге изображений большой, а главное оригинальный выбор скинали. Вы можете найти изображения кофейных мотивов, натюрморт из сочных фруктов и овощей, композицию оригинальных кулинарных творений. Дизайнеры нашей компании не только помогут подобрать изображение, но и бесплатно выполнят визуализацию понравившегося Вам изображения в интерьере кухни.
Цена на кухонный фартук в Днепре в нашем интернет магазине самая оптимальная в соотношении цена-качество и ни одна компания-производитель не может, на сегодняшний день, сделать Вам такое выгодное предложение.
Мы предлагаем изготовление и установку стеклянных панелей с фотопечатью или покраской в один цвет. Также мы производим декоративные картины из стекла, стеклянные фотопанно, фотоплитку. У нас можно заказать прирезку настенных зеркал.
- Услуги
- Стеклянные фартуки на кухню
- Стеклянные фотопанно
- Фотоплитка
- Ультрафиолетовая печать на стекле и плитке
- Настенные зеркала
- Скинали
- Стеновые фотопанели из стекла
- Модульные картины из стекла
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Украина
+380-505751183 pavlinart.com.ua