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КТ-Арт
Дизайнеры интерьера Зеленоград, Москва, Россия
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    «КТ-Арт» — компания, специализирующаяся на дизайн-проектах интерьеров. Нам нравится создавать жизненные пространства, где продуманы не только стиль и функциональность, но так же каждая деталь и инженерное решение. Среди наших услуг: дизайн интерьера, консультация по стилевому оформлению, создание рабочей документации, декорирование, подбор мебели и аксессуаров, авторский надзор. Разрабатываем дизайн-проект интерьеров как жилых помещений: квартира, дом, коттедж, таунхаус, так и нежилых: офис, общественное пространство, кафе, финтес, СПА.

    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Зеленоград
    • Зеленоград, Москва, Россия
    Адрес
    124683 Зеленоград, Москва, Россия
    Россия
    +7-9261209944 www.ktart.ru
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