«КТ-Арт» — компания, специализирующаяся на дизайн-проектах интерьеров. Нам нравится создавать жизненные пространства, где продуманы не только стиль и функциональность, но так же каждая деталь и инженерное решение. Среди наших услуг: дизайн интерьера, консультация по стилевому оформлению, создание рабочей документации, декорирование, подбор мебели и аксессуаров, авторский надзор. Разрабатываем дизайн-проект интерьеров как жилых помещений: квартира, дом, коттедж, таунхаус, так и нежилых: офис, общественное пространство, кафе, финтес, СПА.