Наша студия - совершенно новый продукт на рынке услуг дизайнеров. Уникальность ей придает возможность совмещения многих видов услуг - дизайн среды, графический дизайн, рисунок от руки и возможность приобрести объекты искусства по доступным ценам. Различные виды услуг по дизайну среды дают возможность абсолютно всем создать правильный образ помещения с помощью профессионала. Теперь не нужно покупать дизайн пакетно - мы платите только за то,что Вам требуется, а для частных лиц появилась возможность украсить дом необычными предметами, которых невозможно будет увидеть где-то еще. Дизайн еще никогда не был так доступен. Обращайтесь в нашу студию и мы украсим Вашу жизнь!