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Pure Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Двухкомнатная квартира для дружной семьи, Pure Design Pure Design Гостиная в стиле модерн Зеленый
    Двухкомнатная квартира для дружной семьи, Pure Design Pure Design Гостиная в стиле модерн Зеленый
    Двухкомнатная квартира для дружной семьи, Pure Design Pure Design Гостиная в стиле модерн
    +11
    Двухкомнатная квартира для дружной семьи
    Студия для джентельмена, Pure Design Pure Design Медиа комната в скандинавском стиле Синий
    Студия для джентельмена, Pure Design Pure Design Кухня в скандинавском стиле Кирпичи Синий
    Студия для джентельмена, Pure Design Pure Design Ванная комната в скандинавском стиле
    +3
    Студия для джентельмена
    Нестрающая классика, Pure Design Pure Design Гостиная в классическом стиле
    Нестрающая классика, Pure Design Pure Design Гостиная в классическом стиле
    Нестрающая классика, Pure Design Pure Design Кухня в классическом стиле
    +10
    Нестрающая классика
    Подмосковный проект в с.Речицы, Pure Design Pure Design Гардеробная в скандинавском стиле
    Подмосковный проект в с.Речицы, Pure Design Pure Design Ванная комната в скандинавском стиле Бежевый
    Подмосковный проект в с.Речицы, Pure Design Pure Design Ванная комната в скандинавском стиле Бежевый
    +11
    Подмосковный проект в с.Речицы
    Студия в Новокосино, Pure Design Pure Design Кухня в скандинавском стиле Эффект древесины
    Студия в Новокосино, Pure Design Pure Design Ванная комната в скандинавском стиле Бежевый
    Студия в Новокосино, Pure Design Pure Design Гостиная в скандинавском стиле Многоцветный
    +5
    Студия в Новокосино
    Детская комната, Pure Design Pure Design Детская комнатa в скандинавском стиле Желтый
    Детская комната, Pure Design Pure Design Детская комнатa в скандинавском стиле Зеленый
    Детская комната, Pure Design Pure Design Детская комнатa в скандинавском стиле Желтый
    Детская комната
    Показать все 8 проекты

    Наша студия - совершенно новый продукт на рынке услуг дизайнеров. Уникальность ей придает возможность совмещения многих видов услуг - дизайн среды, графический дизайн, рисунок от руки и возможность приобрести объекты искусства по доступным ценам. Различные виды услуг по дизайну среды дают возможность абсолютно всем создать правильный образ помещения с помощью профессионала. Теперь не нужно покупать дизайн пакетно - мы платите только за то,что Вам требуется, а для частных лиц появилась возможность украсить дом необычными предметами, которых невозможно будет увидеть где-то еще. Дизайн еще никогда не был так доступен. Обращайтесь в нашу студию и мы украсим Вашу жизнь!

    Услуги
    Дизайн интерьера и 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    г.Москва
    Адрес
    125438 Москва
    Россия
    +7-9164174702 www.prdsgn.com

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