Выполняем работы под ключ!
Дизайн проект,
демонтаж старых покрытий, сантехники, электрики;
перегородки из гкл;
монтаж инженерных коммуникаций по сантехнике и электрике;
малярные, штукатурные и отделочные работы, выравнивание стен по маякам;
укладка плитки, напольного покрытия любого вида;
установка натяжных потолков и многое другое.
10 лет работы на рынке, опытные специалисты в штате (заметьте, только славяне!), наличие инструмента и оборудования – вот что делает нас лучшими. А еще – занятие любимым делом, в котором мы знаем все от «А» до «Я»!
Работаем по договору, без предоплат.Гарантия на работы 2 года!
- Услуги
- Комплексный ремонт частной и коммерческой недвижимости
- ремонт квартир
- ремонт магазина
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Москва
- Россия
- Адрес
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Парфеновская ул, д.9
186420 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9219135375 mleremont.ru