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MLE remont
Подрядчики Санкт-Петербург, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • 3к.кв. на Васильевском острове, MLE remont MLE remont Спальня в классическом стиле
    3к.кв. на Васильевском острове, MLE remont MLE remont Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    3к.кв. на Васильевском острове, MLE remont MLE remont Маленькие спальни
    +3
    3к.кв. на Васильевском острове
    Ремонт 2к.кв на Большой Конюшенной, MLE remont MLE remont Винный погреб в классическом стиле Керамика Серый
    Ремонт 2к.кв на Большой Конюшенной, MLE remont MLE remont Спальня в классическом стиле Бежевый
    Ремонт 2к.кв на Большой Конюшенной, MLE remont MLE remont Кухня в классическом стиле
    +5
    Ремонт 2к.кв на Большой Конюшенной
    Мини-гостиница на ул. Правды, MLE remont MLE remont Коммерческие помещения Коричневый
    Мини-гостиница на ул. Правды, MLE remont MLE remont Коммерческие помещения
    Мини-гостиница на ул. Правды, MLE remont MLE remont Коммерческие помещения
    +3
    Мини-гостиница на ул. Правды
    Ремонт магазина "Massimo Renne" в Сосновом Бору, MLE remont MLE remont Конференц-центры в стиле модерн Коричневый
    Ремонт магазина "Massimo Renne" в Сосновом Бору, MLE remont MLE remont Конференц-центры в стиле модерн
    Ремонт магазина "Massimo Renne" в Сосновом Бору, MLE remont MLE remont Конференц-центры в стиле модерн
    +1
    Ремонт магазина "Massimo Renne" в Сосновом Бору

    Выполняем работы под ключ!

    Дизайн проект,

    демонтаж старых покрытий, сантехники, электрики;

    перегородки из гкл;

    монтаж инженерных коммуникаций по сантехнике и электрике;

    малярные, штукатурные и отделочные работы, выравнивание стен по маякам;

    укладка плитки, напольного покрытия любого вида;

    установка натяжных потолков и многое другое.

    10 лет работы на рынке, опытные специалисты в штате (заметьте, только славяне!), наличие инструмента и оборудования – вот что делает нас лучшими. А еще – занятие любимым делом, в котором мы знаем все от «А» до «Я»!

    Работаем по договору, без предоплат.Гарантия на работы 2 года!

    Услуги
    • Комплексный ремонт частной и коммерческой недвижимости
    • ремонт квартир
    • ремонт магазина
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Москва
    • Россия
    Адрес
    Парфеновская ул, д.9
    186420 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9219135375 mleremont.ru
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