Выполняем работы под ключ!

Дизайн проект,

демонтаж старых покрытий, сантехники, электрики;

перегородки из гкл;

монтаж инженерных коммуникаций по сантехнике и электрике;

малярные, штукатурные и отделочные работы, выравнивание стен по маякам;

укладка плитки, напольного покрытия любого вида;

установка натяжных потолков и многое другое.

10 лет работы на рынке, опытные специалисты в штате (заметьте, только славяне!), наличие инструмента и оборудования – вот что делает нас лучшими. А еще – занятие любимым делом, в котором мы знаем все от «А» до «Я»!

Работаем по договору, без предоплат.Гарантия на работы 2 года!