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Напольное покрытие Москва, Россия
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    ХОРОШИЙ ПОЛ
    ХОРОШИЙ ПОЛ
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    Искренне верим, что в ближайшие несколько лет понятие «качественного паркета» станет такой же неотъемлемой частью жизни людей, как качественная цифровая техника, обувь или хорошая косметика. 

    Верим, что потребность в натуральных, пусть и чуть более дорогих материалах во внутренней отделке со временем победит псевдолюбовь к вредным для здоровья синтетическим материалам.

    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Фрунзенская наб., д.10
    119021 Москва, Россия
    Россия
    +7-4959213078 www.horpol.me
    Законное владение

    119021, Москва, Фрунзенская набережная, дом 10, тел.: +74959213078

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