Студия кухни РИМИ. Фабрика РИМИ занимается производством кухонной мебели с 2001 года. Наши преимущества: эксклюзивность и качество.
- Услуги
- Продажа кухонной меб и Составление проектов
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская обл.
- регионы онлайн.
- Мытищи 16
- Московская область
- Россия
- Мытищи, Московская область, Россия
- Адрес
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Олимпийский пр-т, дом 29, стр 1 МЦ Формат
141006 Мытищи, Московская область, Россия
Россия
+7-9161542354 www.mebel-rimi.ru
Законное владение
Московская обл, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, дом 29, стр.1