Работаем не с трендами, а с человеком.
Создаем дизайн-проекты, которые соответствуют вашим предпочтениям и стилю жизни. Поможем подобрать стилистику, разработаем идеальную планировку, проконтролируем подрядчиков. Дизайнерский ремонт с гарантией 1 год. Наша миссия: качественно и быстро помочь нашим клиентам реализовать идеи и проекты. Наша команда позаботится о том, чтобы ваш дизайн-проект и его реализация были идеальны.
- Услуги
- Дизайн жилых интерьеров
- Дизайн коммерческих интерьеров
- Архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Киев
- Украина
- USA
- Canada
- Europe
- Israel
- Адрес
-
Довнар Запольского 9\10
04116 Киев, Украина
Украина
+380-506962128 homeinteriors.com.ua