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homeinteriors
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры в стиле Contemporary, homeinteriors homeinteriors Гостиная в стиле модерн
    Дизайн квартиры в стиле Contemporary, homeinteriors homeinteriors Кухня в стиле модерн
    Дизайн квартиры в стиле Contemporary, homeinteriors homeinteriors Гостиная в стиле модерн
    +6
    Дизайн квартиры в стиле Contemporary
    Квартира в ЖК Новопечерские Липки , homeinteriors homeinteriors Спальня в стиле модерн
    Квартира в ЖК Новопечерские Липки , homeinteriors homeinteriors Спальня в стиле модерн
    Квартира в ЖК Новопечерские Липки , homeinteriors homeinteriors Ванная комната в стиле модерн
    +6
    Квартира в ЖК Новопечерские Липки
    Современная квартира в ЖК Новопечерские Липки, homeinteriors homeinteriors Спальня в стиле модерн
    Современная квартира в ЖК Новопечерские Липки, homeinteriors homeinteriors Кухня в стиле модерн
    Современная квартира в ЖК Новопечерские Липки, homeinteriors homeinteriors Кухня в стиле модерн
    +8
    Современная квартира в ЖК Новопечерские Липки

    Работаем не с трендами, а с человеком.

     Создаем дизайн-проекты, которые соответствуют вашим предпочтениям и стилю жизни. Поможем подобрать стилистику, разработаем идеальную планировку, проконтролируем подрядчиков. Дизайнерский ремонт с гарантией 1 год. Наша миссия: качественно и быстро помочь нашим клиентам реализовать идеи и проекты. Наша команда позаботится о том, чтобы ваш дизайн-проект и его реализация были идеальны.

    Услуги
    • Дизайн жилых интерьеров
    • Дизайн коммерческих интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    • Киев
    • Украина
    • USA
    • Canada
    • Europe
    • Israel
    Адрес
    Довнар Запольского 9\10
    04116 Киев, Украина
    Украина
    +380-506962128 homeinteriors.com.ua
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