Эксклюзивные постеры и картины художника и дизайнера - Дарьи Дранишниковой.
Художественные картины и постеры преобразят и украсят любой интерьер, сделают его особенным и неповторимым. У нас вы можете заказать картину на холсте, фреску, графический рисунок или постер в дом, офис, кафе или бар. Мы предлагаем постеры, отпечатанные на качественной фотобумаге любых размеров.
- Услуги
- Печать качественных эксклюзивных постеров на фотобумаге любых размеров; картины на заказ
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15
- Санкт-Петербург
- Награды компании
- Диплом за участие в конкурсе
Книга в молескине
- Диплом за участие в выставке
Молодость Петербурга. Началоот Союза художников
- Диплом за участие в выставке
Надеждаот Союза художников
- Диплом за участие в конкурсе
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9043316070 www.dranishnikova.ru