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ЭКОСРУБСТРОЙ
Строители Москва, Россия
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    Компания "ЭКОСРУБСТРОЙ" уже много лет занимается изготовлением и строительством срубов домов и бань как из ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА так из БРЕВНА РУЧНОЙ РУБКИ. Производственная база находится в экологически чистой природной зоне в г. Великий Устюг, Вологодской области. Наше местоположение позволяет использовать только качественный строевой Вологодский лес, который так ценится в народе. Многолетний опыт наших плотников позволяет изготавливать срубы любой сложности и размеров!
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    • строительство домов
    • сру
    • строительство б
    • деревянные дома
    • проекты домов
    • сб
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    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Ленинградская область
    • Тульская область
    • Калужская область
    • Рязанская область
    • Вологодская область
    • Москва, Россия
    Адрес
    Рокотова
    117593 Москва, Россия
    Россия
    +7-9255420445 esrub.ru
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    129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 73, стр.1

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