Компания "ЭКОСРУБСТРОЙ" уже много лет занимается изготовлением и строительством срубов домов и бань как из ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА так из БРЕВНА РУЧНОЙ РУБКИ. Производственная база находится в экологически чистой природной зоне в г. Великий Устюг, Вологодской области. Наше местоположение позволяет использовать только качественный строевой Вологодский лес, который так ценится в народе. Многолетний опыт наших плотников позволяет изготавливать срубы любой сложности и размеров!
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Рокотова
117593 Москва, Россия
Россия
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