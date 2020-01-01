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Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца
Дизайнеры интерьера Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Небольшая квартира в спокойных цветах для семьи с ребенком, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Гардеробная в классическом стиле
    Небольшая квартира в спокойных цветах для семьи с ребенком, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Гардеробная в классическом стиле
    Небольшая квартира в спокойных цветах для семьи с ребенком, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Детская комнатa в классическом стиле
    +9
    Небольшая квартира в спокойных цветах для семьи с ребенком
    Светлая квартира для семьи с двумя детьми, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Ванная комната в стиле модерн
    Светлая квартира для семьи с двумя детьми, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Гостиная в стиле модерн
    Светлая квартира для семьи с двумя детьми, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Кухня в стиле модерн
    +10
    Светлая квартира для семьи с двумя детьми
    Дизайн оранжереи , Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Гардеробная в стиле модерн
    Дизайн оранжереи , Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Гостиная в стиле модерн
    Дизайн оранжереи , Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Гостиная в стиле модерн
    +9
    Дизайн оранжереи
    Просторный двухэтажный дом для большой семьи , Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Ванная комната в стиле минимализм
    Просторный двухэтажный дом для большой семьи , Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Ванная комната в стиле минимализм
    Просторный двухэтажный дом для большой семьи , Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Ванная комната в стиле минимализм
    +23
    Просторный двухэтажный дом для большой семьи
    Современный дизайн подъезда, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Современный дизайн подъезда, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Современный дизайн подъезда, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +5
    Современный дизайн подъезда
    Дизайн стильной квартиры в белом цвете, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Дизайн стильной квартиры в белом цвете, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Дизайн стильной квартиры в белом цвете, Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Студия дизайна интерьеров и ремонта Алексея Выходца Кухня в стиле минимализм
    +12
    Дизайн стильной квартиры в белом цвете
    Показать все 21 проекты

    Создаём уникальные пространства, соответствующие Вашему стилю жизни

    • Комплексный подход: от разработки дизайн-проекта до полной его реализации
    • Фиксированные в договоре смета и сроки выполняемых работ
    • Оптимальное соотношение качества предоставляемых услуг и их стоимости


    Ознакомиться с портфолио или заказать консультацию можно на сайте

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн квартиры
    • дизайн дома
    • ремонт
    • дизайн офиса
    • дизайн магазина
    • дизайн салона
    • дизайн-проект
    • авторский надзор
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Москва
    • Краснодар
    • Саратов
    Награды компании
    TOP-3 среди дизайнеров Ростова-на-Дону на Houzz
    Адрес
    ул. Зорге, 11
    344072 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9286288288 vdesignrostov.ru/?utm_source=homify

    Отзыв

    Светлана
    Заказывали дизайн-проект частного дома. Хотелось чего-то необычного, но не странного) Выслушав наши хотелки, нам предложили несколько вариантов, среди которых мы сразу нашли то, что хотели. Дом ещё не готов, но нам уже не терпится увидеть всю красоту своими глазами. Спасибо всей команде Алексея за столь трепетное отношение к пожеланиям клиентов.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Май 2020
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    Алексей Буката
    Редко пишу отзывы, но для данной студии готов писать везде. Обратился к ним за дизайн-проектом квартиры со свободной планировкой, в итоге взял комплексный пакет, включающий и ремонт. Столько времени и нервов мне ещё никто не экономил. Спасибо ещё раз за проделанную работу!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Март 2020
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    jamilya jamilya
    Заказывала дизайн-проект 60кв со свободной планировкой. Сделали всё, как я хотела: кухня-гостиная и 2 спальни. Порадовало, что не нужно было искать мастеров и следить за ремонтом. Всю ответственность на себя берет студия при заказе полного пакета. Это того стоит! Ещё раз спасибо всей команде Алексея
    около 2 лет назад
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    Показать все отзывы – 3
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