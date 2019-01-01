Мы молодая дизайн-студия. Мы занимаемся разработкой проектов
в разных уголках Земли. Мы активно развиваемся и растем, делая проекты для
жилой и коммерческой недвижимости.
В создании интерьеров мы отдаем предпочтение минимализму и
смешению разных стилей.
Для нас дизайн - это в первую очередь про ощущения. Ощущения
на кончиках пальцев.
Давайте создадим для вас новую историю.
- Услуги
- Дизайн интерьера, Авторский надзор и Комплектация
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Челябинск
- Россия
- Награды компании
- Премия i-design awards 2021, в номинации:
3D Архитектура
- Адрес
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351 Челябинск, Россия
Россия
+7-9085786925 www.behance.net/vorobyevadesign