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Voroh studio interior
Дизайнеры интерьера Челябинск, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

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    • White cave, Voroh studio interior Voroh studio interior Ванная комната в стиле минимализм Бетон Бежевый
    White cave, Voroh studio interior Voroh studio interior Ванная комната в стиле минимализм Бетон Бежевый
    White cave, Voroh studio interior Voroh studio interior Ванная комната в стиле минимализм Бетон Бежевый
    +6
    White cave

    Мы молодая дизайн-студия. Мы занимаемся разработкой проектов

    в разных уголках Земли. Мы активно развиваемся и растем, делая проекты для

    жилой и коммерческой недвижимости.



    В создании интерьеров мы отдаем предпочтение минимализму и

    смешению разных стилей.



    Для нас дизайн - это в первую очередь про ощущения. Ощущения

    на кончиках пальцев.



    Давайте создадим для вас новую историю.

    Услуги
    Дизайн интерьера, Авторский надзор и Комплектация
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Челябинск
    • Россия
    Награды компании
    Премия i-design awards 2021, в номинации: 3D Архитектура
    Адрес
    351 Челябинск, Россия
    Россия
    +7-9085786925 www.behance.net/vorobyevadesign

    Отзыв

    Александр Старов
    Не так давно мы с моей женой заказали проект у дизайн студии ANOVA INTERIOR. И так как мы купили квартиру со свободной планировкой, то нам просто необходима была продуманная планировка, в которой будет удобно и приятно находится. Татьяна и Станислав справились с этой задачей просто на ура! Следующим этапом для нас был дизайн нашей квартиры, на удивление ребята попали с первого раза и учли все наши пожелания, мы не думали, что дизайн-проект окажется для нас таким легким и быстрым в плане исполнения. Нам очень понравился результат, получилась светлая и уютная квартира, со своей изюминкой. Теперь это точно та квартира в которой нам будет приятно находится. Как говорит моя жена: «это просто счастье какое-то»😃 На данный момент Татьяна и Станислав отвечают на все наши возникшие вопросы по поводу реализации нашей квартиры, спасибо что не оставили нас наедине, не знаем как бы мы без вас справились, потому что столько вопросов и столько информации что скоро голова пойдёт кругом от этого, а ребята все расставляют по полочкам и все понятно объясняют, спасибо вам за это!!!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Декабрь 2019
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