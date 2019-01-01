Мы молодая дизайн-студия. Мы занимаемся разработкой проектов

в разных уголках Земли. Мы активно развиваемся и растем, делая проекты для

жилой и коммерческой недвижимости.









В создании интерьеров мы отдаем предпочтение минимализму и

смешению разных стилей.









Для нас дизайн - это в первую очередь про ощущения. Ощущения

на кончиках пальцев.









Давайте создадим для вас новую историю.