Проект RED LIGHTs создан креативной командой дизайнеров и архитекторов для реализации смелых и нестандартных идей в области интерьерного и предметного дизайна!
Наша специализация – интерьеры частных домов, квартир, офисов и других объектов в современных стилях. Почему именно так? Мы убеждены, что ни один дизайнер не способен одинаково хорошо создавать интерьеры во всех существующих стилях. Дизайнер, так же как и писатель, и живописец имеет свой стиль, свою манеру и характерные для него черты. Мы любим работать в стилях лофт, минимализм, конструктивизм, эко-стиль, поп-арт и необарокко. Нам нравится смешивать стили и тогда получаются эклектичные интерьеры, а также объекты в стиле фьюжн и винтаж. Опыт работы в дизайне– 9 лет. Количество человек в команде – от трех до десяти.
- Услуги
- Идея или концепция решения пространства. Большие жилые дизайн-обьекты более 200 кв.м. Малые жилые дизайн-обьекты до 200 кв.м. Объекты HORECA. Магазины и офисные помещения. Предметный дизайн – аксессуары и предметы мебели и пр.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия, Европа. и Самара
- Адрес
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Чкалова 100
443079 Самара
Россия
+7-9272020376 www.red-lights.ru