Проект RED LIGHTs создан креативной командой дизайнеров и архитекторов для реализации смелых и нестандартных идей в области интерьерного и предметного дизайна!

Наша специализация – интерьеры частных домов, квартир, офисов и других объектов в современных стилях. Почему именно так? Мы убеждены, что ни один дизайнер не способен одинаково хорошо создавать интерьеры во всех существующих стилях. Дизайнер, так же как и писатель, и живописец имеет свой стиль, свою манеру и характерные для него черты. Мы любим работать в стилях лофт, минимализм, конструктивизм, эко-стиль, поп-арт и необарокко. Нам нравится смешивать стили и тогда получаются эклектичные интерьеры, а также объекты в стиле фьюжн и винтаж. Опыт работы в дизайне– 9 лет. Количество человек в команде – от трех до десяти.