Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
RED LIGHTs
Дизайнеры интерьера Самара
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом солнца, RED LIGHTs RED LIGHTs Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Дом солнца, RED LIGHTs RED LIGHTs Гардеробная в эклектичном стиле
    Дом солнца, RED LIGHTs RED LIGHTs Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +15
    Дом солнца
    Камень, RED LIGHTs RED LIGHTs Ванная комната в стиле минимализм
    Камень, RED LIGHTs RED LIGHTs Гостиная в стиле минимализм
    Камень, RED LIGHTs RED LIGHTs Гостиная в стиле минимализм
    +15
    Камень

    Проект RED LIGHTs создан креативной командой дизайнеров и архитекторов для реализации смелых и нестандартных идей в области интерьерного и предметного дизайна!

    Наша специализация – интерьеры частных домов, квартир, офисов и других объектов в современных стилях. Почему именно так? Мы убеждены, что ни один дизайнер не способен одинаково хорошо создавать интерьеры во всех существующих стилях. Дизайнер, так же как и писатель, и живописец имеет свой стиль, свою манеру и характерные для него черты. Мы любим работать в стилях лофт, минимализм, конструктивизм, эко-стиль, поп-арт и необарокко. Нам нравится смешивать стили и тогда получаются эклектичные интерьеры, а также объекты в стиле фьюжн и винтаж. Опыт работы в дизайне– 9 лет.  Количество человек в команде – от трех до десяти.

    Услуги
    Идея или концепция решения пространства. Большие жилые дизайн-обьекты более 200 кв.м. Малые жилые дизайн-обьекты до 200 кв.м. Объекты HORECA. Магазины и офисные помещения. Предметный дизайн – аксессуары и предметы мебели и пр.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, Европа. и Самара
    Адрес
    Чкалова 100
    443079 Самара
    Россия
    +7-9272020376 www.red-lights.ru
      Add SEO element