Добрый день!

Я, Просвирнина Анна, профессиональный дизайнер интерьеров в г. Калининграде. В портфолио представлена часть моих работ по дизайну интерьеров жилых и коммерческих помещений.

Каждый человек ищет лучшее решение для своего интерьера, предлагаю комплекс услуг создания дизайн-проекта, подбора и комплектации объекта качественными материалами и мебелью.