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Prosvirnina Anna
Дизайнеры интерьера Калининград, Калининградская область, Россия
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодой девушки, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Ванная комната в эклектичном стиле
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодой девушки, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Ванная комната в эклектичном стиле Бежевый
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодой девушки, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Ванная комната в эклектичном стиле Бежевый
    +20
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры для молодой девушки
    Дизайн-проект детской зоны для двух мальчиков на мансарде, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Спальни для мальчиков
    Дизайн-проект детской зоны для двух мальчиков на мансарде, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Спальни для мальчиков
    Дизайн-проект детской зоны для двух мальчиков на мансарде, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Спальни для мальчиков
    +7
    Дизайн-проект детской зоны для двух мальчиков на мансарде
    Дизайн-проект кухни, ванной комнаты и прихожей, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Ванная комната в эклектичном стиле
    Дизайн-проект кухни, ванной комнаты и прихожей, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Ванная комната в эклектичном стиле
    Дизайн-проект кухни, ванной комнаты и прихожей, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Ванная комната в эклектичном стиле
    +9
    Дизайн-проект кухни, ванной комнаты и прихожей
    Дизайн-проект ванной комнаты , Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Ванная комната в скандинавском стиле
    Дизайн-проект ванной комнаты , Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Ванная комната в скандинавском стиле
    Дизайн-проект ванной комнаты , Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Ванная комната в скандинавском стиле
    +2
    Дизайн-проект ванной комнаты
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Кухни в эклектичном стиле
    +22
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры
    Дизайн-проект индивидуального жилого дома для молодой семьи, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект индивидуального жилого дома для молодой семьи, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект индивидуального жилого дома для молодой семьи, Prosvirnina Anna Prosvirnina Anna Гостиные в эклектичном стиле
    +40
    Дизайн-проект индивидуального жилого дома для молодой семьи
    Показать все 8 проекты

    Добрый день!

    Я, Просвирнина Анна, профессиональный дизайнер интерьеров в г. Калининграде. В портфолио представлена часть моих работ по дизайну интерьеров жилых и коммерческих помещений.

    Каждый человек ищет лучшее решение для своего интерьера, предлагаю комплекс услуг создания дизайн-проекта, подбора и комплектации объекта качественными материалами и мебелью.

    Услуги
    • 1. Дизайн интерьера квартир и частных домов
    • 2. Дизайн коммерческих помещений
    Регионы обслуживания
    • Калининград
    • Калининградская область
    • Россия
    Адрес
    236022 Калининград, Калининградская область, Россия
    Россия
    +7-9814570887
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