Добрый день!
Я, Просвирнина Анна, профессиональный дизайнер интерьеров в г. Калининграде. В портфолио представлена часть моих работ по дизайну интерьеров жилых и коммерческих помещений.
Каждый человек ищет лучшее решение для своего интерьера, предлагаю комплекс услуг создания дизайн-проекта, подбора и комплектации объекта качественными материалами и мебелью.
- Услуги
- 1. Дизайн интерьера квартир и частных домов
- 2. Дизайн коммерческих помещений
- Регионы обслуживания
- Калининград
- Калининградская область
- Россия
- Адрес
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236022 Калининград, Калининградская область, Россия
Россия
+7-9814570887