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Гармония Мебель
Производители кухонь Санкт-Петербург, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (23)
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Проекты

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    • Кухня Энфилд, Гармония Мебель Гармония Мебель КухняКухонная мебель МДФ Серый
    Кухня Энфилд, Гармония Мебель Гармония Мебель КухняКухонная мебель Изделия из древесины Бирюзовый
    Кухня Энфилд, Гармония Мебель Гармония Мебель КухняКухонная мебель МДФ Бирюзовый
    Кухня Энфилд
    Кухня Империал , Гармония Мебель Гармония Мебель КухняКухонная мебель Дерево Белый
    Кухня Империал
    КТО МЫ? Фабрика по производству кухонной мебели по индивидуальным проектам. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? Мы создаём добротную и доступную мебель из качественных, экологичных материалов. Мы приносим заботу и внимание в каждый дом, каждую семью, куда приходит наша мебель. Мы дарим удовольствие и ощущение комфорта от процесса покупки и пользования нашей мебелью каждой хозяйке. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ? Профессионально и с любовью. ЧТО ДЛЯ НАС ЦЕННО? Благодарность покупателей, коллег, партнёров. Постоянный рост и развитие нашего производства, которые позволят сделать наши кухни ещё более качественными, красивыми и удобными. КАКИЕ МЫ? Наши салоны – гостеприимные дома, где рады каждому гостю. Наши менеджеры – заботливые и доброжелательные хозяева. Наша продукция – результат профессиональной работы, качественных материалов и желания быть лучшими в своём деле. НАША ЗАДАЧА: Не только создавать уникальную кухонную мебель, но и приносить в каждый дом частичку добра, тепла и света.
    Услуги
    кухни на заказ и шкафы купе
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Бухарестская д.33 к.1
    192071 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9500002188 spbharmony.ru
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