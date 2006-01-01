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Студия Поминовой Анны
Дизайнеры интерьера Красноярск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • СМЕЛАЯ ИДЕЯ. , Студия Поминовой Анны Студия Поминовой Анны Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    СМЕЛАЯ ИДЕЯ. , Студия Поминовой Анны Студия Поминовой Анны Столовая комната в стиле модерн
    СМЕЛАЯ ИДЕЯ. , Студия Поминовой Анны Студия Поминовой Анны Гостиная в стиле модерн
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    СМЕЛАЯ ИДЕЯ.
    Роскошь классики, Студия Поминовой Анны Студия Поминовой Анны Гостиная в классическом стиле
    Роскошь классики, Студия Поминовой Анны Студия Поминовой Анны Гостиная в классическом стиле
    Роскошь классики, Студия Поминовой Анны Студия Поминовой Анны Спальня в классическом стиле
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    Роскошь классики

    Проект Sibdecor. 

    Это авторский проект архитектора-дизайнера Анны Поминовой. Реалистичная визуализация, рабочие чертежи и подробная смета - цель проекта от "Sibdecor.

    Почему Sibdecor.

    - Прямое общение;

    - Доступные цены;

    - Индивидуальный подход;

    - Гибкие условия оплаты;

    - Свободный график работы.

    Опыт работы - с 2006 года более 50 проектов в Красноярске, Томске, Абакане и др.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирования
    • 3D-визуализация
    • Проектирование
    • Комплектация объектов
    Регионы обслуживания
    • Красноярск
    • Красноярский край
    • Новосибирск
    • Абакан
    • Томск
    Адрес
    Молокова 16
    660077 Красноярск
    Россия
    +7-9233363710 sibdecor.ru
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