Проект Sibdecor.

Это авторский проект архитектора-дизайнера Анны Поминовой. Реалистичная визуализация, рабочие чертежи и подробная смета - цель проекта от "Sibdecor.

Почему Sibdecor.

- Прямое общение;

- Доступные цены;

- Индивидуальный подход;

- Гибкие условия оплаты;

- Свободный график работы.

Опыт работы - с 2006 года более 50 проектов в Красноярске, Томске, Абакане и др.