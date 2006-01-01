Проект Sibdecor.
Это авторский проект архитектора-дизайнера Анны Поминовой. Реалистичная визуализация, рабочие чертежи и подробная смета - цель проекта от "Sibdecor.
Почему Sibdecor.
- Прямое общение;
- Доступные цены;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие условия оплаты;
- Свободный график работы.
Опыт работы - с 2006 года более 50 проектов в Красноярске, Томске, Абакане и др.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- декорирования
- 3D-визуализация
- Проектирование
- Комплектация объектов
- Регионы обслуживания
- Красноярск
- Красноярский край
- Новосибирск
- Абакан
- Томск
- Адрес
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Молокова 16
660077 Красноярск
Россия
+7-9233363710 sibdecor.ru