разработка дизайн проекта мебели в режиме онлайн.
создание детального проекта Вашей будущей мебели.
расчет проекта онлайн.
Наши преимущества:
Собственное производство полного цикла! Вы не переплачиваете посредникам!Отсутствие понятия "стандарт" как критерия удорожания.
Вся наша мебель индивидуальна и проектируется под конечного потребителя.
Гибкая ценовая политика
Стоимость дизайн проекта входит в стоимость мебели.
Собственное производство мебельных фасадов!
Поскольку проект разрабатывается непосредственно на производстве, то и конечное изделие на 100% соответствует дизайн проекту, а это не всегда получается в случае со сторонними дизайнерами.
Производство мебели от бюджетного уровня до уровня "люкс"!
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153001 Иваново, Россия
Россия
+7-9158201070