разработка дизайн проекта мебели в режиме онлайн.

создание детального проекта Вашей будущей мебели.

расчет проекта онлайн.

Наши преимущества:

Собственное производство полного цикла! Вы не переплачиваете посредникам!Отсутствие понятия "стандарт" как критерия удорожания.

Вся наша мебель индивидуальна и проектируется под конечного потребителя.

Гибкая ценовая политика

Стоимость дизайн проекта входит в стоимость мебели.

Собственное производство мебельных фасадов!

Поскольку проект разрабатывается непосредственно на производстве, то и конечное изделие на 100% соответствует дизайн проекту, а это не всегда получается в случае со сторонними дизайнерами.

Производство мебели от бюджетного уровня до уровня "люкс"!