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ООО <q>Эдельвейс</q>
Ландшафтные архитекторы Новосибирск, Новосибирская область, Россия
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    • ООО 'Эдельвейс'
    ООО 'Эдельвейс'
    ООО 'Эдельвейс'
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    Студия фитодизайна " Эдельвейс "



    ●     

    Озеленение офиса, частных апартаментов;



    ●     

    Проект и монтаж зеленой стены, или иное

    чудо фитодизайна;



    ●     

    Уникальный проект объектов озеленения

    (дома, дачи, офиса);



    ●     

    Уход за растениями, лечение, пересадка.

    Гарантированное обслуживание объектов.



    ●     

    Услуги по закладке, обработке и

    содержанию садов, парков и других зеленых насаждений.               



    ●     

    Благоустройство территории. Ландшафтный

    дизайн.



    ●     

    Торжественное оформление помещений и

    мероприятий растениями. 



    ●     

    Аренду растений для открытого

    мероприятия.



    ●     

    Омолаживающую обрезку деревьев.



    ●     

    Проектирование малых архитектурных форм.



    ●     

    Уход за Вашими растениями во время

    отъезда.



    ●     

    Сопровождение и консультации во время

    работы над проектом с элементами озеленения для дизайнеров и архитекторов.



    ●     

    Строительство дач, проектирование и

    планировка участков.



     



       Студия Фитодизайна «Эдельвейс» предлагает

    авторский фитодизайн с элементами художественного оформления, озеленение

    торговых центров, банков, бизнес-центров, ресторанов, клубов, офисов, квартир и

    частных домов. 



        Мы предлагаем услуги ландшафтного дизайна с

    установкой различных систем ухода. Предлагаем выполнение различных

    водоемов.     Профессионально и быстро

    подготовим для Вас проект фитодизайна интерьера, индивидуально подберем

    растения и наполним пространство нотками уюта, гармонии и летнего тепла!



     



    • Звоните нам                  

    8 (913) 2097970 , 8 (383) 38-18-701

      



    Услуги
    Фитодизайн. Все виды озеленения
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Новосибирская область
    • Россия
    Адрес
    Чаплыгина 47
    630051 Новосибирск, Новосибирская область, Россия
    Россия
    +7-9132097970 nsk-edelweiss.ru
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