Студия фитодизайна " Эдельвейс "
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Озеленение офиса, частных апартаментов;
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Проект и монтаж зеленой стены, или иное
чудо фитодизайна;
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Уникальный проект объектов озеленения
(дома, дачи, офиса);
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Уход за растениями, лечение, пересадка.
Гарантированное обслуживание объектов.
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Услуги по закладке, обработке и
содержанию садов, парков и других зеленых насаждений.
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Благоустройство территории. Ландшафтный
дизайн.
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Торжественное оформление помещений и
мероприятий растениями.
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Аренду растений для открытого
мероприятия.
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Омолаживающую обрезку деревьев.
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Проектирование малых архитектурных форм.
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Уход за Вашими растениями во время
отъезда.
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Сопровождение и консультации во время
работы над проектом с элементами озеленения для дизайнеров и архитекторов.
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Строительство дач, проектирование и
планировка участков.
Студия Фитодизайна «Эдельвейс» предлагает
авторский фитодизайн с элементами художественного оформления, озеленение
торговых центров, банков, бизнес-центров, ресторанов, клубов, офисов, квартир и
частных домов.
Мы предлагаем услуги ландшафтного дизайна с
установкой различных систем ухода. Предлагаем выполнение различных
водоемов. Профессионально и быстро
подготовим для Вас проект фитодизайна интерьера, индивидуально подберем
растения и наполним пространство нотками уюта, гармонии и летнего тепла!
• Звоните нам
8 (913) 2097970 , 8 (383) 38-18-701
- Услуги
- Фитодизайн. Все виды озеленения
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Новосибирская область
- Россия
- Адрес
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Чаплыгина 47
630051 Новосибирск, Новосибирская область, Россия
Россия
+7-9132097970 nsk-edelweiss.ru