Студия фитодизайна " Эдельвейс "









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Озеленение офиса, частных апартаментов;









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Проект и монтаж зеленой стены, или иное

чудо фитодизайна;









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Уникальный проект объектов озеленения

(дома, дачи, офиса);









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Уход за растениями, лечение, пересадка.

Гарантированное обслуживание объектов.









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Услуги по закладке, обработке и

содержанию садов, парков и других зеленых насаждений.









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Благоустройство территории. Ландшафтный

дизайн.









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Торжественное оформление помещений и

мероприятий растениями.









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Аренду растений для открытого

мероприятия.









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Омолаживающую обрезку деревьев.









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Проектирование малых архитектурных форм.









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Уход за Вашими растениями во время

отъезда.









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Сопровождение и консультации во время

работы над проектом с элементами озеленения для дизайнеров и архитекторов.









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Строительство дач, проектирование и

планировка участков.

















Студия Фитодизайна «Эдельвейс» предлагает

авторский фитодизайн с элементами художественного оформления, озеленение

торговых центров, банков, бизнес-центров, ресторанов, клубов, офисов, квартир и

частных домов.









Мы предлагаем услуги ландшафтного дизайна с

установкой различных систем ухода. Предлагаем выполнение различных

водоемов. Профессионально и быстро

подготовим для Вас проект фитодизайна интерьера, индивидуально подберем

растения и наполним пространство нотками уюта, гармонии и летнего тепла!

















• Звоните нам

8 (913) 2097970 , 8 (383) 38-18-701







