Занимаемся переработкой вторсырья, используем только самые современные технологии и экологичное оборудование.
Наша компания быстро и качественно утилизирует пластиковый мусор с последующей переработкой и производством различной полипропиленовой продукции,
таких как листовой и рулонный пластик, септики, пластиковые бассейны, емкости для разведения рыб и много другое.
Предлагаем всем заинтересованным ознакомиться с нашими услугами на нашем сайте.
Предлагаем:
Септики
Дренажные и ливневые колодцы из пластика
Фильтр – патроны (полиэтилен низкого давления)
Канализационные насосные станции
Бассейны из полипропилена
Пластиковые купели для бани из полипропилена
Пластиковые бассейны, емкости, лотки для разведения рыбы
- Услуги
- Производство листового пластика
- Производство рулонного пластика
- Септики
- Бассейны
- Прием отходов пластика
- Фильтр – патроны
- лотки для разведения рыбы
- Канализационные насосные станции
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- Регионы обслуживания
- Кировск, Ленинградская область, Россия
- Адрес
-
Дубровская улица, 12
187342 Кировск, Ленинградская область, Россия
Россия
+7-9627083623 himpolimer-spb.ru