Занимаемся переработкой вторсырья, используем только самые современные технологии и экологичное оборудование.

Наша компания быстро и качественно утилизирует пластиковый мусор с последующей переработкой и производством различной полипропиленовой продукции,

таких как листовой и рулонный пластик, септики, пластиковые бассейны, емкости для разведения рыб и много другое.

Предлагаем всем заинтересованным ознакомиться с нашими услугами на нашем сайте.





Предлагаем:

Септики

Дренажные и ливневые колодцы из пластика

Фильтр – патроны (полиэтилен низкого давления)

Канализационные насосные станции

Бассейны из полипропилена

Пластиковые купели для бани из полипропилена

Пластиковые бассейны, емкости, лотки для разведения рыбы