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ХимПолимер
Другие компании Кировск, Ленинградская область, Россия
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    • Занимаемся переработкой вторсырья, используем только самые современные технологии и экологичное оборудование.

    Наша компания быстро и качественно утилизирует пластиковый мусор с последующей переработкой и производством различной полипропиленовой продукции,

    таких как листовой и рулонный пластик, септики, пластиковые бассейны, емкости для разведения рыб и много другое.

    Предлагаем всем заинтересованным ознакомиться с нашими услугами на нашем сайте.


    Предлагаем:

    Септики

    Дренажные и ливневые колодцы из пластика

    Фильтр – патроны (полиэтилен низкого давления)

    Канализационные насосные станции

    Бассейны из полипропилена

    Пластиковые купели для бани из полипропилена

    Пластиковые бассейны, емкости, лотки для разведения рыбы

    Услуги
    • Производство листового пластика
    • Производство рулонного пластика
    • Септики
    • Бассейны
    • Прием отходов пластика
    • Фильтр – патроны
    • лотки для разведения рыбы
    • Канализационные насосные станции
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    Регионы обслуживания
    Кировск, Ленинградская область, Россия
    Адрес
    Дубровская улица, 12
    187342 Кировск, Ленинградская область, Россия
    Россия
    +7-9627083623 himpolimer-spb.ru
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