Студия дизайна «Лестис» занимается комплексным дизайн-проектированием интерьеров квартир, дизайном коттеджей и общественных помещений, дизайном фасадов домов, архитектурным проектированием и разработкой 3D-моделей и 3D-презентаций.
- Услуги
- Дизайн фасадов
- Дизайн интерьеров
- Архитектурное проектирование
- Архитектурная визуалиизация
- Предметная визуализация
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- Регионы обслуживания
- Ярославская область
- Московская область
- Костромская область
- Ивановская область
- Ярославль, Россия
- Адрес
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ул. Свободы 71а
150051 Ярославль, Россия
Россия
+7-9657263625 lestis.ru
Законное владение
г. Ярославль, ул. Свободы 71а, БЦ "Новая галерея", 3 этаж.