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Лестис
Дизайнеры Ярославль, Россия
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    • Студия дизайна «Лестис» занимается комплексным дизайн-проектированием интерьеров квартир, дизайном коттеджей и общественных помещений, дизайном фасадов домов, архитектурным проектированием и разработкой 3D-моделей и 3D-презентаций.

     

    Услуги
    • Дизайн фасадов
    • Дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • Архитектурная визуалиизация
    • Предметная визуализация
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    Регионы обслуживания
    • Ярославская область
    • Московская область
    • Костромская область
    • Ивановская область
    • Ярославль, Россия
    Адрес
    ул. Свободы 71а
    150051 Ярославль, Россия
    Россия
    +7-9657263625 lestis.ru
    Законное владение

    г. Ярославль, ул. Свободы 71а, БЦ "Новая галерея", 3 этаж.

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