Преимущества

Матрас.ру перед другими фирмами в данном сегменте очевидны. Имея статус

официального дилера, цены от производителя гарантированы. Самый нестандартный

заказ принимается в работу. Вся продукция с фирменной гарантией и

сертифицирована. Регулярно проводимые акции, скидки привлекают и увеличивают

покупательскую аудиторию. Работа без предоплаты говорит об самоуважении

компании и доверии к клиенту.



