Преимущества
Матрас.ру перед другими фирмами в данном сегменте очевидны. Имея статус
официального дилера, цены от производителя гарантированы. Самый нестандартный
заказ принимается в работу. Вся продукция с фирменной гарантией и
сертифицирована. Регулярно проводимые акции, скидки привлекают и увеличивают
покупательскую аудиторию. Работа без предоплаты говорит об самоуважении
компании и доверии к клиенту.
- Регионы обслуживания
- Пермь и Россия
- Адрес
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614068 Пермь, Россия
Россия
+7-3422338157 perm.matras.ru