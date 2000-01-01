В нашей студии мы создаем уютные и функциональные интерьеры. Не придерживаемся какого-то одного стиля в работе, а делаем уникальный дизайн под каждого клиента.

Разрабатываем дизайн-проект, подбираем и закупаем необходимые материалы, мебель и декор, следим, чтобы все работы были проведены правильно и в срок.

Считаем все нужные сметы, составляем план-график строительных работ, осуществляем контроль за вашим ремонтом, закупаем материалы и мебель по минимальной рыночной цене, мониторим акции и скидки.

Мы гарантируем, что вы получите именно тот интерьер, который хотели.