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Tabwork
Дизайнеры интерьера Саратов
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Проекты

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    • Интерьер кухни-гостиной в ЖК Эгоист, Tabwork Tabwork Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Интерьер кухни-гостиной в ЖК Эгоист, Tabwork Tabwork Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Интерьер кухни-гостиной в ЖК Эгоист, Tabwork Tabwork Гостиная в стиле минимализм
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    Интерьер кухни-гостиной в ЖК Эгоист

    В нашей студии мы создаем уютные и функциональные интерьеры. Не придерживаемся какого-то одного стиля в работе, а делаем уникальный дизайн под каждого клиента.

    Разрабатываем дизайн-проект, подбираем и закупаем необходимые материалы, мебель и декор, следим, чтобы все работы были проведены правильно и в срок.

    Считаем все нужные сметы, составляем план-график строительных работ, осуществляем контроль за вашим ремонтом, закупаем материалы и мебель по минимальной рыночной цене, мониторим акции и скидки.

    Мы гарантируем, что вы получите именно тот интерьер, который хотели.

    Услуги
    • дизайн интрьера
    • е
    • планировка
    • эскизный проект
    • дизайн проект
    Регионы обслуживания
    Россия и Саратов, Россия
    Адрес
    ул. Соборная, д.14
    410028 Саратов
    Россия
    +7-9063078197 tabwork.ru
    Законное владение

    Саратов, п. Юриш, ул. 2-я Линия, д. 57

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