В нашей студии мы создаем уютные и функциональные интерьеры. Не придерживаемся какого-то одного стиля в работе, а делаем уникальный дизайн под каждого клиента.
Разрабатываем дизайн-проект, подбираем и закупаем необходимые материалы, мебель и декор, следим, чтобы все работы были проведены правильно и в срок.
Считаем все нужные сметы, составляем план-график строительных работ, осуществляем контроль за вашим ремонтом, закупаем материалы и мебель по минимальной рыночной цене, мониторим акции и скидки.
Мы гарантируем, что вы получите именно тот интерьер, который хотели.
- Услуги
- дизайн интрьера
- е
- планировка
- эскизный проект
- дизайн проект
- Регионы обслуживания
- Россия и Саратов, Россия
- Адрес
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ул. Соборная, д.14
410028 Саратов
Россия
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Саратов, п. Юриш, ул. 2-я Линия, д. 57