Компания, специализирующаяся на продаже картин современных российских художников. Галерея представляет широкий спектр работ, выполненных в различных стилях и жанрах (от академического реализма до авангардного и концептуального искусства). В активе галереи – 72 художника и более 400 картин. Работы многих художников находятся в музейных коллекциях, в том числе, в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев России.