Компания, специализирующаяся на продаже картин современных российских художников. Галерея представляет широкий спектр работ, выполненных в различных стилях и жанрах (от академического реализма до авангардного и концептуального искусства). В активе галереи – 72 художника и более 400 картин. Работы многих художников находятся в музейных коллекциях, в том числе, в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев России.
- Услуги
- Аренда картин
- Продажа картин
- Подарочные сертификаты
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Пресненская наб., 10
123317 Москва, Россия
Россия
+7-4955325041 gallerysmart.ru
Законное владение
Москва, Пресненская наб., 10