Студия архитектуры и дизайна TAIGA оказывает полный комплекс услуг по проектированию частной и общественной архитектуры, жилых и коммерческих интерьеров, а так же частного и общественного ландшафтного дизайна.
Находимся в Санкт-Петербурге, работаем по всему миру!
Воплощаем все ваши мечты и идеи в эксклюзивной стилистике, создавая каждый проект неповторимым.
- Услуги
- Architecture
- Interior design
- interior architecture
- landscape design
- healthcare design
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8124084151 taiga-studio.ru