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TAIGA_Studio
Архитекторы Санкт-Петербург, Россия
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    • Студия архитектуры и дизайна TAIGA оказывает полный комплекс услуг по проектированию частной и общественной архитектуры, жилых и коммерческих интерьеров, а так же частного и общественного ландшафтного дизайна.

    Находимся в Санкт-Петербурге, работаем по всему миру!

    Воплощаем все ваши мечты и идеи в эксклюзивной стилистике, создавая каждый проект неповторимым.

    Услуги
    • Architecture
    • Interior design
    • interior architecture
    • landscape design
    • healthcare design
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8124084151 taiga-studio.ru
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