Студия архитектуры и дизайна TAIGA оказывает полный комплекс услуг по проектированию частной и общественной архитектуры, жилых и коммерческих интерьеров, а так же частного и общественного ландшафтного дизайна.

Находимся в Санкт-Петербурге, работаем по всему миру!

Воплощаем все ваши мечты и идеи в эксклюзивной стилистике, создавая каждый проект неповторимым.