Студия предлагает быстрые и эффективные решения по созданию безопасного дома и интерьера, отражающего ваш семейный уклад. Создаем интерьеры для частных квартир и домов и коммерческих помещений. Наши интерьеры опубликованы на обложках журналов и в онлайн изданиях.
Обширная сеть поставщиков, работа по договору, соблюдение сроков и бюджета.
- Услуги
- планировка квартиры, дизайн проект и комплектация
- Регионы обслуживания
- Москва
- Петербург
- Воронеж
- Казань
- Астрахань
- Московская область
- Россия
- Адрес
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Малая Филевская, 60
121433 Москва, Россия
Россия
+7-9857238845 www.mariacherkasovadesign.com
Москва, ул. Малая Филевская, дом 60