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Студия Черкасовой Марии
Дизайнеры Москва, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Сталинка на Соколе для большой семьи, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии Кухня в классическом стиле МДФ Белый
    Сталинка на Соколе для большой семьи, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии КухняХранение МДФ Белый
    Сталинка на Соколе для большой семьи, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии Маленькие кухни МДФ Белый
    +13
    Сталинка на Соколе для большой семьи
    Кухня в индустриальном стиле, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии Кухонные блоки Бетон Металлический / Серебристый
    Кухня в индустриальном стиле, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии КухняКухонная мебель Железо / Сталь Металлический / Серебристый
    Кухня в индустриальном стиле, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии КухняАксессуары и текстиль Дерево Коричневый
    +2
    Кухня в индустриальном стиле
    Маленькая квартира с яркими акцентами, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Керамика Фиолетовый / Лиловый
    Маленькая квартира с яркими акцентами, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии ГостинаяТабуреты и стулья МДФ Белый
    Маленькая квартира с яркими акцентами, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии ГостинаяТабуреты и стулья Лен / Полотно Черный
    +14
    Маленькая квартира с яркими акцентами
    Квартира с искусством, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии комнаты для новорожденных
    Квартира с искусством, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии Спальня в стиле модерн
    Квартира с искусством, Студия Черкасовой Марии Студия Черкасовой Марии Спальня в стиле модерн
    +8
    Квартира с искусством

    Студия предлагает быстрые и эффективные решения по созданию безопасного дома и интерьера, отражающего ваш семейный уклад. Создаем интерьеры для частных квартир и домов и коммерческих помещений. Наши интерьеры опубликованы на обложках журналов и в онлайн изданиях.

    Обширная сеть поставщиков, работа по договору, соблюдение сроков и бюджета.

    Услуги
    планировка квартиры, дизайн проект и комплектация
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Петербург
    • Воронеж
    • Казань
    • Астрахань
    • Московская область
    • Россия
    Адрес
    Малая Филевская, 60
    121433 Москва, Россия
    Россия
    +7-9857238845 www.mariacherkasovadesign.com
    Законное владение

    Москва, ул. Малая Филевская, дом 60

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