Преимущества и недостатки больших и маленьких окон в доме

Заезжая в уже построенный дом, проблем с окнами не возникает, ведь они уже на месте. Но если строить самостоятельно с самого начала, то встает вопрос – большие окна или маленькие? У каждого варианта есть свои преимущества и недост…

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