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Жанна Студенцова
Дизайнеры интерьера Домодедово, Московская область, Россия
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    Очные услуги по дизайну и декору интерьера в Москве и южном Подмосковье, заочные услуги - повсеместно Он-лайн консультации по планировкам помещений, декорированию, консультации перед покупкой недвижимости Уникальная услуга #expressdesign_zs - план преображения комнаты за один день Авторский надзор над реализацией моих дизайн-проектов Комплектация интерьера для моих дизайн-проектов Мини-проекты - неполные дизайн-проекты в случаях, когда это возможно Услуга "Шоппинг с дизайнером"
    Услуги
    • Дизайн-поект интерьера
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    • Консультация по покупке недвижимости
    • Консультация по декорированию
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Домодедово
    • Подольск
    • Щербинка
    • юг Московской области
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    • Россия
    • Домодедово, Московская область, Россия
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    Адрес
    ул. Кирова
    142000 Домодедово, Московская область, Россия
    Россия
    +7-9166414791 www.facebook.com/zsdesign.ru
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