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4ROOM
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира с камином для талантливой девушки , 4ROOM 4ROOM
    Квартира с камином для талантливой девушки , 4ROOM 4ROOM
    Квартира с камином для талантливой девушки , 4ROOM 4ROOM
    +4
    Квартира с камином для талантливой девушки

    Создаем стильные интерьеры для комфортной жизни!

    Концепция студии – высокий сервис по адекватной фиксированной цене, которая не меняется в процессе ремонта - http://4room.studio/calculator/

    Дизайн & Декор:

    под ДИЗАЙН - мы понимаем полный цикл создания проекта с 0 до уютного интерьера

    под ДЕКОР - мы понимаем квартиру с готовым ремонтом, на основании которого мы создаем стильный интерьер



    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн проект
    • Ремонт
    • комплектация
    • авторский надзор
    • декор
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Нижняя Красносельская, 35/23
    105066 Москва, Россия
    Россия
    +7-9687331444 4room.studio
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