Создаем стильные интерьеры для комфортной жизни!

Концепция студии – высокий сервис по адекватной фиксированной цене, которая не меняется в процессе ремонта - http://4room.studio/calculator/

Дизайн & Декор:

под ДИЗАЙН - мы понимаем полный цикл создания проекта с 0 до уютного интерьера

под ДЕКОР - мы понимаем квартиру с готовым ремонтом, на основании которого мы создаем стильный интерьер







