Создаем стильные интерьеры для комфортной жизни!
Концепция студии – высокий сервис по адекватной фиксированной цене, которая не меняется в процессе ремонта - http://4room.studio/calculator/
Дизайн & Декор:
под ДИЗАЙН - мы понимаем полный цикл создания проекта с 0 до уютного интерьера
под ДЕКОР - мы понимаем квартиру с готовым ремонтом, на основании которого мы создаем стильный интерьер
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн проект
- Ремонт
- комплектация
- авторский надзор
- декор
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Нижняя Красносельская, 35/23
105066 Москва, Россия
Россия
+7-9687331444 4room.studio