Мы занимаемся разработкой дизайн-проектов и ведением ремонта в коммерческий и некоммерческих помещениях под ключ. У нас собственная строительная бригада, проверенные поставщики материалов и квалифицированные специалисты!
- Услуги
- ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
- КОМПЛЕКТАЦИЯ
- АВТОРСКИЙ НАДЗОР
- КОНСУЛЬТАЦИИ
- КОНЦЕПЦИЯ
- СПЕЦИФИКАЦИИ
- РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, Москва и Россия
- Адрес
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Красногвардейская площадь, 3
195112 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8129808272 dattense.com