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DATTENSE
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Free man, DATTENSE DATTENSE Рабочий кабинет в стиле минимализм Дерево Серый
    Free man, DATTENSE DATTENSE Встроенные кухни МДФ Серый
    Free man, DATTENSE DATTENSE Гостиная в стиле минимализм МДФ Серый
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    Free man

    Мы занимаемся разработкой дизайн-проектов и ведением ремонта в коммерческий и некоммерческих помещениях под ключ. У нас собственная строительная бригада, проверенные поставщики материалов и квалифицированные специалисты!

    Услуги
    • ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
    • ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
    • КОМПЛЕКТАЦИЯ
    • АВТОРСКИЙ НАДЗОР
    • КОНСУЛЬТАЦИИ
    • КОНЦЕПЦИЯ
    • СПЕЦИФИКАЦИИ
    • РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Москва и Россия
    Адрес
    Красногвардейская площадь, 3
    195112 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8129808272 dattense.com
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