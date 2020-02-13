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MEMarch
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЛП, MEMarch MEMarch Дома с террасами
    ЛП, MEMarch MEMarch Дома на одну семью
    ЛП, MEMarch MEMarch Деревянные дома
    +3
    ЛП
    Офис MANGO Telecom, MEMarch MEMarch Конференц-центры в стиле модерн
    Офис MANGO Telecom, MEMarch MEMarch Конференц-центры в стиле модерн
    Офис MANGO Telecom, MEMarch MEMarch Конференц-центры в стиле модерн
    +16
    Офис MANGO Telecom
    Проект дома в Подмосковье, MEMarch MEMarch Дома с террасами Дерево
    Проект дома в Подмосковье, MEMarch MEMarch Дома на одну семью Дерево
    Проект дома в Подмосковье, MEMarch MEMarch Маленькие дома Дерево
    +3
    Проект дома в Подмосковье
    Школа макияжа Makeup Point, MEMarch MEMarch Конференц-центры в эклектичном стиле
    Школа макияжа Makeup Point, MEMarch MEMarch Конференц-центры в эклектичном стиле
    Школа макияжа Makeup Point, MEMarch MEMarch Конференц-центры в эклектичном стиле
    +8
    Школа макияжа Makeup Point

    Итак, мы - это молодая, активно развивающаяся компания.

    В сфере архитектуры мы с 2008 года, мы накопили опыт в общении с самыми разными заказчиками, в разработке интересных и необычных проектов. Чем и пользуемся! :) У нас очень дружный коллектив – мы считаем, что это очень важно в нашей профессии. Это помогает нам быстро и сплочено выполнять свою работу! Мы любим свое дело и дорожим заказчиками, попав к нам, Вы становитесь частью нашей команды. Ведь мы вместе придумываем Ваш интерьер, наполняем его деталями, материалами, потом, также вместе воплощаем придуманное в жизнь. Процесс этот непростой, но мы сделаем его максимально комфортным для Вас. Наша команда – профессионалы своего дела, мы креативны и активны, не боимся нового, новых технологий, материалов, сложных форм.

    От идеи до реализации – мы вместе!

    Услуги
    Архитектурный проект, Дизайн проект и Автроский надзор
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • МО
    • Россия
    • London
    • Italy
    • USA
    • UK
    • New York
    • Los Angeles
    • Miami
    • France
    • United Kingdom
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    Адрес
    Славянская площадь 4 стр 1
    109240 Москва, Россия
    Россия
    +7-9295531058 www.memarch.ru
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