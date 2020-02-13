Итак, мы - это молодая, активно развивающаяся компания.
В сфере архитектуры мы с 2008 года, мы накопили опыт в общении с самыми разными заказчиками, в разработке интересных и необычных проектов. Чем и пользуемся! :) У нас очень дружный коллектив – мы считаем, что это очень важно в нашей профессии. Это помогает нам быстро и сплочено выполнять свою работу! Мы любим свое дело и дорожим заказчиками, попав к нам, Вы становитесь частью нашей команды. Ведь мы вместе придумываем Ваш интерьер, наполняем его деталями, материалами, потом, также вместе воплощаем придуманное в жизнь. Процесс этот непростой, но мы сделаем его максимально комфортным для Вас. Наша команда – профессионалы своего дела, мы креативны и активны, не боимся нового, новых технологий, материалов, сложных форм.
От идеи до реализации – мы вместе!
- Услуги
- Архитектурный проект, Дизайн проект и Автроский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- МО
- Россия
- London
- Italy
- USA
- UK
- New York
- Los Angeles
- Miami
- France
- United Kingdom
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- Адрес
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Славянская площадь 4 стр 1
109240 Москва, Россия
Россия
+7-9295531058 www.memarch.ru