Сфера Ремонта – интернет-магазин, в котором представлен широкий ассортимент сантехнических товаров для обустройства ванных комнат, кухонь, котельных и бойлерных.
Ремонт и выбор комплектующих для сантехнических помещений является не простой, но очень интересной задачей.
Решая вопрос обустройства ванной комнаты нужно учитывать несколько важных факторов: внешний вид (дизайн), качество, практичность и функциональность.
Предметы, которые нас окружают, к которым мы прикасаемся, становятся для нас исключительно важными.
Каждое решение при выборе сантехники определяет жизненное пространство на много лет.
Целью всей команды «Сфера Ремонта» является трансформация идеи клиентов в реальность.
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- Регионы обслуживания
- Котельники, Московская область и Россия
- Адрес
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ул. Кузьминская, д.17
140055 Котельники, Московская область, Россия
Россия
+7-4952155202 www.sferaremonta.ru