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Сфера ремонта
Интернет магазины Котельники, Московская область, Россия
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    • Сфера Ремонта – интернет-магазин, в котором представлен широкий ассортимент сантехнических товаров для обустройства ванных комнат, кухонь, котельных и бойлерных.

    Ремонт и выбор комплектующих для сантехнических помещений является не простой, но очень интересной задачей.

    Решая вопрос обустройства ванной комнаты нужно учитывать несколько важных факторов: внешний вид (дизайн), качество, практичность и функциональность.

    Предметы, которые нас окружают, к которым мы прикасаемся, становятся для нас исключительно важными.

    Каждое решение при выборе сантехники определяет жизненное пространство на много лет.

    Целью всей команды «Сфера Ремонта» является трансформация идеи клиентов в реальность.

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    Регионы обслуживания
    Котельники, Московская область и Россия
    Адрес
    ул. Кузьминская, д.17
    140055 Котельники, Московская область, Россия
    Россия
    +7-4952155202 www.sferaremonta.ru
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