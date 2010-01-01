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РК-Бетон Производитель и поставщик бетона и смесей на его основе
Строительные материалы Москва, Россия
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    • «РК Бетон»: это сеть РБУ по производству и доставке готовых (БСГ) товарных смесей по Московской области не далее 1ой линии, в городе Москва, и Новой Москве.

    Продажа тяжелых марок (БСТ) бетонных смесей осуществляется с ближайшей БСУ к строительной площадке.

    Доставка осуществляется круглосуточно 24/7, а самовывоз возможен в день обращения на РБУ.

    РК Бетон производит и продаёт только сертифицированный бетон, проверенный в лаборатории.

    Все характеристики готовых (БСГ) видов бетона 100% соответствуют ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.

    Для подтверждения качества выпускаемого продукта, предоставляются услуги независимой лаборатории для испытания соответствия контрольных проб бетона на прочность,

    разрушающим методом. Все испытания соответствуют ГОСТ 22690-2015 Бетоны определение прочности,

    а по окончанию на руки выдаётся протокол и акт соответствия заявленной марки

    Услуги
    • Купить бетон
    • арматура
    • металлопрокат
    • щебень
    • песок
    • доставка бетона
    Регионы обслуживания
    Москва и Москва, Россия
    Адрес
    3-й Угрешский проезд д.6. строение №24 помещение VI, этаж 2, комн. 4
    115088 Москва, Россия
    Россия
    +7-4993488899 www.rkbeton.ru
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