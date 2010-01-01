«РК Бетон»: это сеть РБУ по производству и доставке готовых (БСГ) товарных смесей по Московской области не далее 1ой линии, в городе Москва, и Новой Москве.

Продажа тяжелых марок (БСТ) бетонных смесей осуществляется с ближайшей БСУ к строительной площадке.

Доставка осуществляется круглосуточно 24/7, а самовывоз возможен в день обращения на РБУ.

РК Бетон производит и продаёт только сертифицированный бетон, проверенный в лаборатории.

Все характеристики готовых (БСГ) видов бетона 100% соответствуют ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.

Для подтверждения качества выпускаемого продукта, предоставляются услуги независимой лаборатории для испытания соответствия контрольных проб бетона на прочность,

разрушающим методом. Все испытания соответствуют ГОСТ 22690-2015 Бетоны определение прочности,

а по окончанию на руки выдаётся протокол и акт соответствия заявленной марки