Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
MooN Architects
Дизайнеры интерьера Moscow, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Мини-кофейня, MooN Architects MooN Architects Конференц-центры в стиле минимализм МДФ Желтый
    Мини-кофейня, MooN Architects MooN Architects Конференц-центры в стиле минимализм Серый
    Мини-кофейня, MooN Architects MooN Architects Конференц-центры в стиле минимализм Бетон Желтый
    +2
    Мини-кофейня
    Комната для девочки-подростка, MooN Architects MooN Architects Детская комнатa в скандинавском стиле Желтый
    Комната для девочки-подростка, MooN Architects MooN Architects Детская комнатa в скандинавском стиле
    Комната для девочки-подростка, MooN Architects MooN Architects Детская комнатa в скандинавском стиле
    +3
    Комната для девочки-подростка
    Детская комната для двух девочек, MooN Architects MooN Architects Детская комнатa в скандинавском стиле ДСП Бирюзовый
    Детская комната для двух девочек, MooN Architects MooN Architects Детская комнатa в скандинавском стиле
    Детская комната для двух девочек, MooN Architects MooN Architects Спальни для девочек
    +1
    Детская комната для двух девочек
    Рабочий кабинет, MooN Architects MooN Architects Рабочий кабинет в скандинавском стиле Серый
    Рабочий кабинет, MooN Architects MooN Architects Рабочий кабинет в скандинавском стиле Дерево Серый
    Рабочий кабинет, MooN Architects MooN Architects Рабочий кабинет в скандинавском стиле Дерево Серый
    +1
    Рабочий кабинет
    Салон красоты в Москве, MooN Architects MooN Architects Конференц-центры в стиле минимализм Бетон Коричневый
    Салон красоты в Москве, MooN Architects MooN Architects Конференц-центры в стиле минимализм Бетон Зеленый
    Салон красоты в Москве, MooN Architects MooN Architects Конференц-центры в стиле минимализм Розовый
    +1
    Салон красоты в Москве

    MooN Architects - совместная архитектурная и дизайн-студия, предлагающая все виды планирования, архитектуры и дизайна интерьера клиентам как в частном, так и в государственном секторах. Мы работаем совместно с каждым клиентом, чтобы удовлетворить и превзойти его ожидания в рамках бюджета и требований графика.

    Мы не просто проектируем вещи и пространства. Как небольшая компания, мы стремимся создать лучший опыт для клиентов во всех аспектах проекта.

    MooN Architects гордится тем, что обладает талантами и опытом в области архитектуры и дизайна интерьера, так же, как мы стремимся к изучению новых и эффективных материалов, идей и технологий.

    Мы применяем реалистичный и откровенный подход в каждом проекте, полностью и тщательно учитывая временные и бюджетные ограничения каждого клиента.

    Мы с радостью приглашаем вас в удивительный процесс создания и декорирования будущих пространств.

    Услуги
    • проектирование отелей
    • дизайн-проект
    • интерьер
    • проектирование кафе и ресторанов
    Регионы обслуживания
    worldwide
    Адрес
    143180 Moscow, Россия
    Россия
    +7-9267727697 moonarchi.com
      Add SEO element