MooN Architects - совместная архитектурная и дизайн-студия, предлагающая все виды планирования, архитектуры и дизайна интерьера клиентам как в частном, так и в государственном секторах. Мы работаем совместно с каждым клиентом, чтобы удовлетворить и превзойти его ожидания в рамках бюджета и требований графика.

Мы не просто проектируем вещи и пространства. Как небольшая компания, мы стремимся создать лучший опыт для клиентов во всех аспектах проекта.

MooN Architects гордится тем, что обладает талантами и опытом в области архитектуры и дизайна интерьера, так же, как мы стремимся к изучению новых и эффективных материалов, идей и технологий.

Мы применяем реалистичный и откровенный подход в каждом проекте, полностью и тщательно учитывая временные и бюджетные ограничения каждого клиента.

Мы с радостью приглашаем вас в удивительный процесс создания и декорирования будущих пространств.