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Cameleon Interiors
Дизайнеры интерьера Париж
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Изящество, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Кухня в классическом стиле
    Изящество, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Кухня в классическом стиле
    Изящество, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Кухня в классическом стиле
    +7
    Изящество
    Перья, камни, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Спальня в классическом стиле
    Перья, камни, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Спальня в классическом стиле
    Перья, камни, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Спальня в классическом стиле
    +3
    Перья, камни
    Гибкость, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Спальня в стиле минимализм
    Гибкость, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Гостиная в стиле минимализм
    Гибкость, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Гостиная в стиле минимализм
    +1
    Гибкость
    На высоте, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Спальня в классическом стиле
    На высоте, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Спальня в классическом стиле
    На высоте, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Спальня в классическом стиле
    +10
    На высоте
    Созвездие Льва, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Спальня в стиле модерн
    Созвездие Льва, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Ванная комната в стиле модерн
    Созвездие Льва, Cameleon Interiors Cameleon Interiors Гостиная в стиле модерн
    +21
    Созвездие Льва

    Елена Тихонова


    Дизайнер интерьера, сценограф, колорист. Выпускница Ecole de Condé в Париже по дизайну интерьера и сценографии люкса. Руководитель студии Cameleon Interiors. Опыт работы более 12 лет и свыше 100 реализованных проектов. В Париже работала в известном французском архитектурном бюро Bismut Architecture и в агентстве Jean-Louis Deniot.


    Живет между Москвой и Парижем, работает с проектами по всему миру.


    Многочисленное участие в теле и радио передачах, в деловых программах выставок, публикации в ведущих журналах.

    Услуги
    Дизайн интерьера, консультации и атворский надзор
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Париж
    • Лондон
    • Монако
    • Ницца
    Адрес
    1
    75005 Париж
    Франция
    +7-9636225257 elenatikhonova.myportfolio.com
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