Елена Тихонова





Дизайнер интерьера, сценограф, колорист. Выпускница Ecole de Condé в Париже по дизайну интерьера и сценографии люкса. Руководитель студии Cameleon Interiors. Опыт работы более 12 лет и свыше 100 реализованных проектов. В Париже работала в известном французском архитектурном бюро Bismut Architecture и в агентстве Jean-Louis Deniot.





Живет между Москвой и Парижем, работает с проектами по всему миру.





Многочисленное участие в теле и радио передачах, в деловых программах выставок, публикации в ведущих журналах.