Елена Тихонова
Дизайнер интерьера, сценограф, колорист. Выпускница Ecole de Condé в Париже по дизайну интерьера и сценографии люкса. Руководитель студии Cameleon Interiors. Опыт работы более 12 лет и свыше 100 реализованных проектов. В Париже работала в известном французском архитектурном бюро Bismut Architecture и в агентстве Jean-Louis Deniot.
Живет между Москвой и Парижем, работает с проектами по всему миру.
Многочисленное участие в теле и радио передачах, в деловых программах выставок, публикации в ведущих журналах.
- Услуги
- Дизайн интерьера, консультации и атворский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Париж
- Лондон
- Монако
- Ницца
- Адрес
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1
75005 Париж
Франция
+7-9636225257 elenatikhonova.myportfolio.com