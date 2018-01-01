Дизайнер получивший международное признание, интерьеры от Дарьи Пиковой можно встретить в России, Европе и Америке.
9 лет создает и реализует стильные дизайн-проекты.
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Работала в итальянской архитектурной студии, где приобрела важный опыт и признание своего дизайнерского таланта от европейских коллег.
Руководит компанией Pikova Design, в команде которой работает более 40 специалистов по разным направлениям.
Выпустила 3000+ студентов в собственной Школе дизайна интерьеров - school.pikova.com
Ведет один из самых известных интерьерных блогов в Instagram c аудиторией 470 тыс. подписчиков - @pikova_design
Известный эксперт и спикер, участник международных форумов и конференций в области дизайна.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург и все регионы России; Кипр
- Европа
- Америка.
- Адрес
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4-й Войковский проезд, 6А-62
125171 Москва, Россия
Россия
+7-9625187748 pikova.com