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DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект "Вид на Нескучный сад", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Гостиная в классическом стиле Серый
    Проект "Вид на Нескучный сад", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Гостиная в классическом стиле Серый
    Проект "Вид на Нескучный сад", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Гостиная в классическом стиле Серый
    +15
    Проект "Вид на Нескучный сад"
    Проект "Берлинский флешбэк", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Встроенные кухни Белый
    Проект "Берлинский флешбэк", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Встроенные кухни Белый
    Проект "Берлинский флешбэк", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Встроенные кухни Белый
    +24
    Проект "Берлинский флешбэк"
    Проект "Кипр! Да будет цвет!", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Кухня в средиземноморском стиле Синий
    Проект "Кипр! Да будет цвет!", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Кухня в средиземноморском стиле Синий
    Проект "Кипр! Да будет цвет!", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Кухня в средиземноморском стиле Синий
    +19
    Проект "Кипр! Да будет цвет!"
    Бунгало на Кипре, DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Столовая комната в средиземноморском стиле Синий
    Бунгало на Кипре, DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Столовая комната в средиземноморском стиле Синий
    Бунгало на Кипре, DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Спальня в средиземноморском стиле Бирюзовый
    +5
    Бунгало на Кипре
    Немного солнца в холодной воде, DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Гостиная в классическом стиле Белый
    Немного солнца в холодной воде, DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Кухня в классическом стиле Зеленый
    Немного солнца в холодной воде, DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Столовая комната в классическом стиле Серый
    +12
    Немного солнца в холодной воде
    Проект "Пятьдесят оттенков бирюзы", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Гостиная в классическом стиле Синий
    Проект "Пятьдесят оттенков бирюзы", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Кухня в классическом стиле Синий
    Проект "Пятьдесят оттенков бирюзы", DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY DARIA PIKOVA DESIGN COMPANY Кухня в классическом стиле Синий
    +18
    Проект "Пятьдесят оттенков бирюзы"
    Показать все 7 проекты

    Дизайнер получивший международное признание, интерьеры от Дарьи Пиковой можно встретить в России, Европе и Америке.

    9 лет создает и реализует стильные дизайн-проекты.

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    Работала в итальянской архитектурной студии, где приобрела важный опыт и признание своего дизайнерского таланта от европейских коллег.

    Руководит компанией Pikova Design, в команде которой работает более 40 специалистов по разным направлениям.

    Выпустила 3000+ студентов в собственной Школе дизайна интерьеров - school.pikova.com

    Ведет один из самых известных интерьерных блогов в Instagram c аудиторией 470 тыс. подписчиков - @pikova_design

    Известный эксперт и спикер, участник международных форумов и конференций в области дизайна.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург и все регионы России; Кипр
    • Европа
    • Америка.
    Адрес
    4-й Войковский проезд, 6А-62
    125171 Москва, Россия
    Россия
    +7-9625187748 pikova.com
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