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Polosatoe Derevo
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург, Россия
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    Polosatoe Derevo - мастерская Ильи Ершова

    Мы делаем мебель и кухни из фанеры на заказ

    ▪️Особенная мебель из фанеры

    ▪️Ручная работа - гарантия 10 лет

    ▪️Scandi и mid-century modern

    Для расчета заявки и других вопросов: polosatoe.derevo@gmail.com 💌


    Услуги
    • мебель
    • мебель на заказ
    • кухни
    • кухни на заказ
    • дизайн мебели
    • изготовление мебели
    • гардероб
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    наб. реки Смоленки 19/21 О
    199178 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9697297044 www.instagram.com/polosatoe_derevo
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