Polosatoe Derevo - мастерская Ильи Ершова
Мы делаем мебель и кухни из фанеры на заказ
▪️Особенная мебель из фанеры
▪️Ручная работа - гарантия 10 лет
▪️Scandi и mid-century modern
Для расчета заявки и других вопросов: polosatoe.derevo@gmail.com 💌
- Услуги
- мебель
- мебель на заказ
- кухни
- кухни на заказ
- дизайн мебели
- изготовление мебели
- гардероб
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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наб. реки Смоленки 19/21 О
199178 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9697297044 www.instagram.com/polosatoe_derevo