Polosatoe Derevo - мастерская Ильи Ершова

Мы делаем мебель и кухни из фанеры на заказ

▪️Особенная мебель из фанеры

▪️Ручная работа - гарантия 10 лет

▪️Scandi и mid-century modern

Для расчета заявки и других вопросов: polosatoe.derevo@gmail.com 💌



