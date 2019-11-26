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HAPPYHOME-NINA
Декораторы Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Декорирование гостиной комнаты, HAPPYHOME-NINA HAPPYHOME-NINA ГостинаяАксессуары и декорации
    Декорирование гостиной комнаты
    Декорирование детской комнаты, HAPPYHOME-NINA HAPPYHOME-NINA Детская комнатa в скандинавском стиле
    Декорирование детской комнаты
    Декорирование и стилизация апартаментов, HAPPYHOME-NINA HAPPYHOME-NINA Конференц-центры в эклектичном стиле
    Декорирование и стилизация апартаментов, HAPPYHOME-NINA HAPPYHOME-NINA Конференц-центры в эклектичном стиле
    Декорирование и стилизация апартаментов, HAPPYHOME-NINA HAPPYHOME-NINA Конференц-центры в эклектичном стиле
    Декорирование и стилизация апартаментов
    Проект HAPPY HOME NINA родился из любви к тандему искусства и дизайна интерьера! Каждое произведение искусства — несет в себе определенный код. Дизайн интерьера - есть формула грамотной реализации проекта, учитывающая индивидуальные запросы клиента. Когда произведение искусства встречается с дизайном интерьера, будь то картина или скульптура, а может и винтажная вещица - оно вызывает эмоциональный отклик и наполняет пространство своей энергетикой, способствует уютной атмосфере и персонализации интерьера!
    Услуги
    • дизайн интрьера
    • декорирование
    • стилизация пространства
    • услуги художника
    Регионы обслуживания
    Москва и Москва, Россия
    Адрес
    карманицкий пер 5
    119002 Москва, Россия
    Россия
    +7-9162230732 happyhome-nina.com
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