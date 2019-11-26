Проект HAPPY HOME NINA родился из любви к тандему искусства и дизайна интерьера! Каждое произведение искусства — несет в себе определенный код. Дизайн интерьера - есть формула грамотной реализации проекта, учитывающая индивидуальные запросы клиента. Когда произведение искусства встречается с дизайном интерьера, будь то картина или скульптура, а может и винтажная вещица - оно вызывает эмоциональный отклик и наполняет пространство своей энергетикой, способствует уютной атмосфере и персонализации интерьера!

Услуги дизайн интрьера

декорирование

стилизация пространства

услуги художника Регионы обслуживания Москва и Москва, Россия Адрес карманицкий пер 5

119002 Москва, Россия

Россия

+7-9162230732 happyhome-nina.com