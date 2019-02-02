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Прямой Угол
Переделка и ремонт Москва, Россия
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в стиле прованс, Прямой Угол Прямой Угол Спальня в стиле кантри
    Дом в стиле прованс, Прямой Угол Прямой Угол Спальня в стиле кантри
    Дом в стиле прованс, Прямой Угол Прямой Угол Спальня в стиле кантри
    +11
    Дом в стиле прованс
    Ремонт Новостройки под ключ Мытищи ул. Генерала Белобородова, Прямой Угол Прямой Угол Гостиная в стиле модерн
    Ремонт Новостройки под ключ Мытищи ул. Генерала Белобородова, Прямой Угол Прямой Угол Кухня в стиле модерн
    Ремонт Новостройки под ключ Мытищи ул. Генерала Белобородова, Прямой Угол Прямой Угол Кухня в стиле модерн
    +10
    Ремонт Новостройки под ключ Мытищи ул. Генерала Белобородова
    Ремонт в душевой комнате г. Красногорск, Павшинский бульвар., Прямой Угол Прямой Угол Ванная комната в стиле модерн
    Ремонт в душевой комнате г. Красногорск, Павшинский бульвар., Прямой Угол Прямой Угол Ванная комната в стиле модерн
    Ремонт в душевой комнате г. Красногорск, Павшинский бульвар., Прямой Угол Прямой Угол Ванная комната в стиле модерн
    +4
    Ремонт в душевой комнате г. Красногорск, Павшинский бульвар.
    Подольск, Кузнечики. Ремонт квартиры в монолитном доме, Прямой Угол Прямой Угол Гостиная в классическом стиле
    Подольск, Кузнечики. Ремонт квартиры в монолитном доме, Прямой Угол Прямой Угол Гостиная в классическом стиле
    Подольск, Кузнечики. Ремонт квартиры в монолитном доме, Прямой Угол Прямой Угол Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +4
    Подольск, Кузнечики. Ремонт квартиры в монолитном доме
    Мытищи. Ремонт кухни и туалета, Прямой Угол Прямой Угол Встроенные кухни
    Мытищи. Ремонт кухни и туалета, Прямой Угол Прямой Угол Встроенные кухни
    Мытищи. Ремонт кухни и туалета, Прямой Угол Прямой Угол Кухня в стиле модерн
    +1
    Мытищи. Ремонт кухни и туалета
    Капитальный ремонт квартиры, г. Москва Большая Черемушкинская, Прямой Угол Прямой Угол Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Капитальный ремонт квартиры, г. Москва Большая Черемушкинская, Прямой Угол Прямой Угол Ванная комната в стиле минимализм
    Капитальный ремонт квартиры, г. Москва Большая Черемушкинская, Прямой Угол Прямой Угол Маленькие кухни
    +3
    Капитальный ремонт квартиры, г. Москва Большая Черемушкинская


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    • сантехника
    • натяжные потолки
    • ремонт пола
    • укладка плитки
    • замена отопления
    • ремонт санузла
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    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    117303 Москва, Россия
    Россия
    +7-9999191891 ugol90-remont-moskva.ru
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