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NEWOOD – Современные деревянные дома
Архитекторы Москва
Обзор 9Проекты (9) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект современного деревянного дома, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Балконы и веранды в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    Проект современного деревянного дома, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    Проект современного деревянного дома, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Балконы и веранды в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    +4
    Проект современного деревянного дома
    Alfa, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
    Alfa, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома
    Alfa, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома
    +2
    Alfa
    Cube, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    Cube, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Балконы и веранды в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    Cube, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    +8
    Cube
    Современный деревянный дом "Новгород", NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    Современный деревянный дом "Новгород", NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    Современный деревянный дом "Новгород", NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    +4
    Современный деревянный дом "Новгород"
    Sailor House, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле
    Sailor House, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле
    Sailor House, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Окна и двери в эклектичном стиле
    +5
    Sailor House
    Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в стиле кантри
    Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Веранда и терраса в стиле кантри
    Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Веранда и терраса в стиле кантри
    +10
    Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции
    Показать все 9 проекты

    Компания NEWOOD предлагает новую технологию архитектурного проектирования и строительства современных деревянных домов. Сочетание каркаса из клееных деревянных стоек и балок со стенами из профилированного бруса позволяет построить дом соответствующий самым современным требованиям как в стилистике, так и в технологии строительства. При этом здание сохраняет все очарование настоящего деревянного дома.

    Услуги
    Строительство современных деревянных домов. Архитектурное проектирование современных деревянных домов.
    Регионы обслуживания
    Россия и мир и Москва
    Награды компании
    http://newood.ru/awards.html
    Адрес
    Комсомольский проспект, д. 16/2
    119021 Москва
    Россия
    +7-4952252254 newood.ru
    Законное владение

    Москва, Комсомольский проспект, д. 16/2

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