Компания NEWOOD предлагает новую технологию архитектурного проектирования и строительства современных деревянных домов. Сочетание каркаса из клееных деревянных стоек и балок со стенами из профилированного бруса позволяет построить дом соответствующий самым современным требованиям как в стилистике, так и в технологии строительства. При этом здание сохраняет все очарование настоящего деревянного дома.