Компания NEWOOD предлагает новую технологию архитектурного проектирования и строительства современных деревянных домов. Сочетание каркаса из клееных деревянных стоек и балок со стенами из профилированного бруса позволяет построить дом соответствующий самым современным требованиям как в стилистике, так и в технологии строительства. При этом здание сохраняет все очарование настоящего деревянного дома.
- Услуги
- Строительство современных деревянных домов. Архитектурное проектирование современных деревянных домов.
- Регионы обслуживания
- Россия и мир и Москва
- Награды компании
- http://newood.ru/awards.html
- Адрес
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Комсомольский проспект, д. 16/2
119021 Москва
Россия
+7-4952252254 newood.ru
Москва, Комсомольский проспект, д. 16/2