Дизайн интерьера и Архитектурное проектирование - вне времени. Они не устареют через несколько лет, если при планировании сохранить самобытность и чистоту пространства, не перегружая его. Наш минимализм идеально подходит для жизни, он транслирует комфорт и уют, он уважает человека. Пространство, которое меняет всё. И опережает свое время.
Мы точно знаем, каким должен быть конечный результат. Это видение общей картины и внушительный опыт позволяют снять нагрузку с заказчика, контролируя все этапы работ.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Составление сметы
- Авторский надзор
- Комплектация
- Регионы обслуживания
- Россия
- Награды компании
- Дизайнер Года 2023 DESIGNSPACES в номинации Лучший интерьер студии/ Маленькой квартиры
- 2023 Победитель международного конкурса PINWIN
- 200 BEST IN RUSSIA ELLE DECORATION
- RUSSIAN PROJECT 2019 short list
- 2019 финалист RUSSIAN PROJECT
- 2019 INTERIOR + DESIGN
- 2019 Победитель международного конкурса PINWIN2018 Победитель VI Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family
- 2017 Победитель международного конкурса PINWIN
- 2017 Победитель V Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family
- 2016 Победитель международного конкурса PINWIN
- 2016 Финалист международного конкурса PINWIN
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- Адрес
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344000 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9286130444 aladashvili.ru
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