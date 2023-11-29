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ALADASHVILI
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • На Юг, ALADASHVILI ALADASHVILI Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    На Юг, ALADASHVILI ALADASHVILI Кухня в стиле минимализм
    На Юг, ALADASHVILI ALADASHVILI Кухня в стиле минимализм
    +6
    На Юг
    20 street, ALADASHVILI ALADASHVILI Гостиная в стиле лофт
    20 street, ALADASHVILI ALADASHVILI Гостиная в стиле лофт
    20 street, ALADASHVILI ALADASHVILI Кухня в стиле лофт
    +9
    20 street

    Дизайн интерьера и Архитектурное проектирование - вне времени. Они не устареют через несколько лет, если при планировании сохранить самобытность и чистоту пространства, не перегружая его. Наш минимализм идеально подходит для жизни, он транслирует комфорт и уют, он уважает человека. Пространство, которое меняет всё. И опережает свое время.


    Мы точно знаем, каким должен быть конечный результат. Это видение общей картины и внушительный опыт позволяют снять нагрузку с заказчика, контролируя все этапы работ.


    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    • Составление сметы
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    Регионы обслуживания
    Россия
    Награды компании
    • Дизайнер Года 2023 DESIGNSPACES в номинации Лучший интерьер студии/ Маленькой квартиры
    • 2023 Победитель международного конкурса PINWIN
    • 200 BEST IN RUSSIA ELLE DECORATION
    • RUSSIAN PROJECT 2019 short list
    • 2019 финалист RUSSIAN PROJECT
    • 2019 INTERIOR + DESIGN
    • 2019 Победитель международного конкурса PINWIN2018 Победитель VI Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family
    • 2017 Победитель международного конкурса PINWIN
    • 2017 Победитель V Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family
    • 2016 Победитель международного конкурса PINWIN
    • 2016 Финалист международного конкурса PINWIN
    • Показать все 21 награды
    Адрес
    344000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9286130444 aladashvili.ru
    Законное владение


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