Проекты
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- Дизайн интерьеров частной и коммерческой недвижимости. Архитектура
- Награды компании
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- 2017 Победитель V Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family в номинации частные интерьеры — квартира в Краснодаре
Солнечный путь
- 2016 Победитель международного конкурса PINWIN
- 2016 Финалист международного конкурса PINWIN
- 2015 Финалист международного конкурса PINWIN
- 2014 Лучшая работа за 10 лет в конкурсе дизайна интерьера « Объективность внутри »
- 2012 Финалист международного конкурса PINWIN
- 2012 Призер конкурса « Интерьер месяца» My Home
- 2012 Призер международного конкурса дизайна интерьера « Объективность внутри 2012»
- 2011 Победитель в международном конкурсе дизайна интерьера « Объективность внутри 2011»
- 2012 Финалист международного конкурса PINWIN
- 2012 Призер конкурса « Интерьер месяца» My Home
- 2012 Призер международного конкурса дизайна интерьера « Объективность внутри 2012»
- 2011 Победитель в международном конкурсе дизайна интерьера « Объективность внутри 2011»
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- Адрес
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344000 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9286130444
aladashvili.ru