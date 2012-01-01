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ADesign
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • На Юг, ADesign ADesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    На Юг, ADesign ADesign Кухня в стиле минимализм
    На Юг, ADesign ADesign Кухня в стиле минимализм
    +6
    На Юг
    20 street, ADesign ADesign Гостиная в стиле лофт
    20 street, ADesign ADesign Гостиная в стиле лофт
    20 street, ADesign ADesign Кухня в стиле лофт
    +9
    20 street
    Услуги
    Дизайн интерьеров частной и коммерческой недвижимости. Архитектура
    Награды компании
    • 2017 Победитель V Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family в номинации частные интерьеры — квартира в Краснодаре Солнечный путь
    • 2016 Победитель международного конкурса PINWIN
    • 2016 Финалист международного конкурса PINWIN
    • 2015 Финалист международного конкурса PINWIN
    • 2014 Лучшая работа за 10 лет в конкурсе дизайна интерьера « Объективность внутри »
    • 2012 Финалист международного конкурса PINWIN
    • 2012 Призер конкурса « Интерьер месяца» My Home
    • 2012 Призер международного конкурса дизайна интерьера « Объективность внутри 2012»
    • 2011 Победитель в международном конкурсе дизайна интерьера « Объективность внутри 2011»
    • 2012 Финалист международного конкурса PINWIN
    • 2012 Призер конкурса « Интерьер месяца» My Home
    • 2012 Призер международного конкурса дизайна интерьера « Объективность внутри 2012»
    • 2011 Победитель в международном конкурсе дизайна интерьера « Объективность внутри 2011»
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    Адрес
    344000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9286130444 aladashvili.ru
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