Регион Воронеж производит и реализовывает мебель из металла как стандартную, так и по чертежам заказчика.

Мы работаем уже более 20 лет и знаем какая мебель стальная лучше. Мы изготавливаем очень много двухъярусных кроватей для рабочих и хостелов,

а также сами отшиваем матрасы и постельное белье в большом ассортименте. Мы комплектуем слесарные и столярные мастерские верстаками и шкафами

для хранения инструментов. Оборудуем складские комплексы стеллажами и шкафами для раздевалок.

Почтовые ящики для подъездов имеют самую красивую цену в Воронежской области. Доставляем по всей России.

Наши менеджеры приглашают к нам в офис всех, кто хочет увидеть продукцию перед покупкой.