Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Железная мебель в Воронеже
Мебель и аксессуары Воронеж, Россия
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Регион Воронеж производит и реализовывает мебель из металла как стандартную, так и по чертежам заказчика.

    Мы работаем уже более 20 лет и знаем какая мебель стальная лучше. Мы изготавливаем очень много двухъярусных кроватей для рабочих и хостелов,

    а также сами отшиваем матрасы и постельное белье в большом ассортименте. Мы комплектуем слесарные и столярные мастерские верстаками и шкафами

    для хранения инструментов. Оборудуем складские комплексы стеллажами и шкафами для раздевалок.

    Почтовые ящики для подъездов имеют самую красивую цену в Воронежской области. Доставляем по всей России.

    Наши менеджеры приглашают к нам в офис всех, кто хочет увидеть продукцию перед покупкой.

    Услуги
    • Металлическая мебель
    • верстаки
    • кровати железные
    • матрасы пружинные
    • почтовые ящики
    • постельное белье для рабочих
    • стеллажи архивные
    Регионы обслуживания
    Воронеж, Белгород и Россия
    Адрес
    ул Землячки, дом 21, комната 7
    394033 Воронеж, Россия
    Россия
    +7-4732927892 voronezh.sclad.ru
      Add SEO element