Регион Воронеж производит и реализовывает мебель из металла как стандартную, так и по чертежам заказчика.
Мы работаем уже более 20 лет и знаем какая мебель стальная лучше. Мы изготавливаем очень много двухъярусных кроватей для рабочих и хостелов,
а также сами отшиваем матрасы и постельное белье в большом ассортименте. Мы комплектуем слесарные и столярные мастерские верстаками и шкафами
для хранения инструментов. Оборудуем складские комплексы стеллажами и шкафами для раздевалок.
Почтовые ящики для подъездов имеют самую красивую цену в Воронежской области. Доставляем по всей России.
Наши менеджеры приглашают к нам в офис всех, кто хочет увидеть продукцию перед покупкой.
- Услуги
- Металлическая мебель
- верстаки
- кровати железные
- матрасы пружинные
- почтовые ящики
- постельное белье для рабочих
- стеллажи архивные
- Регионы обслуживания
- Воронеж, Белгород и Россия
- Адрес
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ул Землячки, дом 21, комната 7
394033 Воронеж, Россия
Россия
+7-4732927892 voronezh.sclad.ru