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ООО <q>Архитектурная группа </q>Среда&quot;
Архитекторы Санкт-Петербург, Россия
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    • щественных зданий и комплексов. Разраб
    • отка раб
    • очей документации
    • ведение об
    • ъекта в качестве генпроектировщика
    • ведения авторского надзора за строительством.
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    Регионы обслуживания
    • Российская Федерация
    • Санкт-Петербург, Россия
    Награды компании
    Участники и лауреаты профессиональных смотров конкурсов.
    Адрес
    Большой пр.В.О., дом 86
    199106 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9112807758 sreda-x.com
    Законное владение

    Россия; 199106; Санкт-Петербург, Большой пр.В,О.; дом 86; пом 18Н.

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