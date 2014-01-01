- Услуги
- Разраб
- отка концепций жилых
- об
- щественных зданий и комплексов. Разраб
- отка раб
- очей документации
- ведение об
- ъекта в качестве генпроектировщика
- ведения авторского надзора за строительством.
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- Регионы обслуживания
- Российская Федерация
- Санкт-Петербург, Россия
- Награды компании
- Участники и лауреаты профессиональных смотров конкурсов.
- Адрес
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Большой пр.В.О., дом 86
199106 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9112807758 sreda-x.com
Законное владение
Россия; 199106; Санкт-Петербург, Большой пр.В,О.; дом 86; пом 18Н.