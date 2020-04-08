Perfect Line - не просто студия, это люди, которые помогут воплотить вашу мечту об уютном доме в реальность. Это люди, которые учтут все ваши пожелания и предпочтения. Наша команда станет для Вас волшебниками, и совместная работа над проектом принесёт только положительный результат!
Каждый интерьер - это целая история
- Услуги
- Дизайн интерьра
- Интерьер
- Стилистическое решение
- Регионы обслуживания
- Саранск
- Москва
- Санкт-Петербург
- Пенза
- Нижний Новгород
- Казань
- Россия
- Адрес
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Ботевградская,73
101000 Москва, Россия
Россия
+7-9176938292 www.instagram.com/nastya_kargina_design