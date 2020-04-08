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Perfect Line
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Проект яркой квартиры для молодой семьи, Perfect Line Perfect Line Гардеробная в стиле модерн
    Проект яркой квартиры для молодой семьи, Perfect Line Perfect Line Гардеробная в стиле модерн
    Проект яркой квартиры для молодой семьи, Perfect Line Perfect Line Гардеробная в стиле модерн
    +9
    Проект яркой квартиры для молодой семьи
    Отголоски Мегаполиса. Апартаменты в "Сердце Столицы", Perfect Line Perfect Line Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Отголоски Мегаполиса. Апартаменты в "Сердце Столицы", Perfect Line Perfect Line Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Отголоски Мегаполиса. Апартаменты в "Сердце Столицы", Perfect Line Perfect Line Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +20
    Отголоски Мегаполиса. Апартаменты в "Сердце Столицы"
    Частный дом в Мурани, Perfect Line Perfect Line Кухня в скандинавском стиле
    Частный дом в Мурани, Perfect Line Perfect Line Гостиная в скандинавском стиле
    Частный дом в Мурани, Perfect Line Perfect Line Гостиная в скандинавском стиле
    +7
    Частный дом в Мурани
    Квартира в стиле современная классика, Perfect Line Perfect Line Спальня в классическом стиле
    Квартира в стиле современная классика, Perfect Line Perfect Line Маленькие спальни
    Квартира в стиле современная классика, Perfect Line Perfect Line Маленькие спальни
    +7
    Квартира в стиле современная классика

    Perfect Line - не просто студия, это люди, которые помогут воплотить вашу мечту об уютном доме в реальность. Это люди, которые учтут все ваши пожелания и предпочтения. Наша команда станет для Вас волшебниками, и совместная работа над проектом принесёт только положительный результат!

    Каждый интерьер - это целая история

    Услуги
    • Дизайн интерьра
    • Интерьер
    • Стилистическое решение
    Регионы обслуживания
    • Саранск
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Пенза
    • Нижний Новгород
    • Казань
    • Россия
    Адрес
    Ботевградская,73
    101000 Москва, Россия
    Россия
    +7-9176938292 www.instagram.com/nastya_kargina_design
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