Cспециализированные салоны освещения.

Нам нравится, что простая лампа может сделать повседневную жизнь комфортной и приятной. Мы убеждены, что освещение играет главную роль в создании уюта. Именно поэтому мы стремимся предоставить все необходимое для грамотного и комфортного освещения пространства.Проект Dzin la-la основан в 2008 году, и сегодня это 5 салонов света, дизайн-бюро по подбору освещения и интернет-магазин с доставкой по всей России.Миссия Dzin la-la - поставлять оригинальное и качественное освещение по доступной цене, чтобы как можно больше людей получили возможность жить с комфортным освещением.

Освещением, которое способно улучшить жизнь человека, подстраиваясь под его привычки и нужды. Для этого наша команда отбирает самые актуальные предметы освещения.Мы не просто продаем светильники, мы подбираем освещение под задачи каждого клиента.